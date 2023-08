El bipartito asegura que Vicesecretaría paralizó la subvención a CCOO y UGT concedida por De la Rosa

Virginia Martín Burgos

«Otorgar subvenciones a los sindicatos CCOO y UGT desde el Ayuntamiento de Burgos no tiene cabida». Así lo ha asegurado el vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez- Acitores respondiendo a la acusaciones de la concejal socialista Sonia Rodríguez, que ayer lamentaba que se hubieran retirado las subvenciones aprobadas por el anterior equipo de Gobierno «ante la política de tierra quemada de la Junta de Castilla y León con el Diálogo Social y el empleo».

Rodríguez aseguró que «a la vista de que el bipartito de Vox y PP en el gobierno de la Junta eliminaba servicios que eran importantes para determinadas personas en riesgo y que ofrecían los sindicatos, desde el Ayuntamiento tratamos de compensar esa desaparición». Una compensación que no ha continuado este año y es que «el equipo de Gobierno asegura que el Ayuntamiento no tiene competencias de empleo» y «si la Junta no lo hace, nosotros tampoco».

«Nunca se otorgaron esas subvenciones», añadía el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, al tiempo que recordaba que Daniel de la Rosa «decidió dar 20.000 euros a cada sindicato por una motivación electoralista y puramente ideológica y como reacción a las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Junta».

«Se trata de un gasto meramente político y sin justificar sobre algo que no es competencia del Ayuntamiento». Así lo señalaba además el informe del vicesecretario municipal según la portavoz del PP, Andrea Ballesteros. «No suprimimos estas subvenciones porque nunca han existido», afirmó para puntualizar que «fue el 31 de mayo de 2023 cuando se trasladó la petición de inicio de los dos expedientes de concesión de subvenciones a Secretaría, con la Corporación Local en funciones y con los resultados de las elecciones encima de la mesa».

En aquel momento «ya no había consejo de la Gerencia de Servicios Sociales por lo que la aprobación se quiso llevar a la Junta de Gobierno Local sin dar cuenta en el consejo». Los expedientes, sin embargo, se frenaron en Vicesecretaria Municipal, que en su informe señaló que «estas subvenciones a UGT y CCOO son una medida anunciada en noviembre de 2022 que podría haberse llevado a efecto con anterioridad a la finalización del mandato y que más allá de su importe económico lo que plantea tiene un componente importante de discrecionalidad política».

Así, la popular recordó que «el expediente se paraliza de manera previa a la toma de posesión de la nueva Corporación y más allá de las consideraciones políticas que se puedan hacer al respecto, técnicamente no tiene un pase». De esta forma, avanzó que «el Ayuntamiento de Burgos no tiene que realizar ningún trámite porque estos convenios no están firmados con ninguna de las dos entidades ni llegó a aprobarse el inicio de expediente».

Sea como fuere, Ballesteros se mostró crítica con el anterior equipo de Gobierno asegurando que «es inaudito que se nos ataque con supuestas ocultaciones y sabiendo lo que sabían y después de las elecciones se quería aprobar esto».

Plan estratégico

Preguntados por el nuevo Plan Estratégico de Subvenciones que deberá arrancar en 2024, los portavoces de PP y Vox señalaron que «si bien la forma de la asignación de subvenciones ya está marcada por acuerdo de Junta de Gobierno, sí que habrá que estudiar el fondo del mismo.