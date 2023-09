De la Rosa defiende la obligación municipal de ayudar a los sindicatos al rehuir de ello la Junta

Laura Briones Burgos

Daniel de la Rosa ha acusado al bipartito de "manipular" la información relacionada con la retirada de la ayuda comprometida en el anterior mandato a los sindicatos UGT y CCOO para maquillar una "decisión política" con la que "el PP asume las exigencias de Vox".

Ha aclarado al respecto que la documentación que llegaba a manos de Secretaría llevaba meses conformándose y "contaba con todos los informes favorables, incluido el jurídico". El portavoz socialista, alcalde cuando se fraguó esta subvención, ha subrayado además que "no solo esta actuación es competencia municipal, sino que técnicamente se consideró conveniente esta colaboración pues el Ayuntamiento puede asumir subsidiariamente tal función al renunciar a ello la Junta de Castilla y León".

En este sentido, el edil ha defendido como una obligación institucional fomentar el apoyo que, a través de las mencionadas ayudas, se pretendía brindar a colectivos especialmente vulnerables.

Sí que ha reconocido De la Rosa, no obstante, que el vicesecretario municipal indicó frenar temporalmente la aprobación de la subvención en el momento en el que se planteó -ya con el procedimiento administrativo culminado- "en tanto la corporación se encontraba en funciones", sin objeción alguna a retomarlo en periodo ordinario, según ha asegurado el portavoz socialista. Al hilo ha explicado que respeta, tal y como evidenció en su momento, pero no comparte ese criterio pues en ese plazo se firmaron otros documentos de similar naturaleza sin reparo alguno.

En la misma línea se ha pronunciado respecto al desmantelamiento del Servicio Municipal de Empleo: "Otra decisión política para la que PP y Vox tratan de buscar excusas". Se pregunta Daniel de la Rosa al respecto cómo no va a ser competente el Ayuntamiento en la materia pues, "si no lo fuera, la conformación de este espacio no habría sido posible al recibir los preceptivos informes negativos". Ha subrayado además que "en Burgos no hemos inventado la pólvora, pues son numerosas las administraciones locales que prestan este tipo de apoyos".