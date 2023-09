Cerca de 40.000 trabajadores siguen pendientes de renovar sus convenios

Manuel Remón Burgos

Cerca de 40.000 trabajadores de la provincia de Burgos siguen pendientes de la renovación de sus convenios colectivos cuando queda poco para afrontar el último trimestre del año.

Y en muchos casos, no hay visos de que se desatasquen en el corto plazo. Es el caso del convenio colectivo del Metal, que afecta a cerca de 16.000 trabajadores, y que ha entrado en la fase de intermediación del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales) después de que la patronal y los sindicatos no llegaran a un acuerdo tras ocho reuniones antes del verano en las que no se hubo acercamiento de posturas. Una situación que puede devenir en movilizaciones y huelgas en el sector.

El del Metal no es el único convenio colectivo que está pendiente de renovación. Según los datos recogidos por CCOO, hay otros sectores como el de la hostelería, con cerca de 8.000 trabajadores, que siguen pendientes de un nuevo convenio colectivo. En este caso, recuerda el secretario provincial de CCOO, Juan Núñez, las negociaciones se paralizaron «de forma inexplicable» y siguen pendientes de que se retomen.

Otro sector que está pendiente de renovación de convenio es el agropecuario, del que dependen cerca de 1.500 puestos de trabajo, el de confiterías, con 250 trabajadores o el del equipamiento de la persona, con alrededor de 4.000 puestos de trabajo. En este sentido, sí que se llegó a un acuerdo en el sector del equipamiento del mueble, tras iniciarse una serie de movilizaciones, pero no fue posible en el de equipamiento de la persona. También siguen pendientes de renovar los convenios de tintorerías, con 70 empleos y Derivados del Cemento, con alrededor de 500 trabajadores.

Otros sectores pendientes, que tienen convenios de ámbito nacional, son las consultorías, droguerías y perfumerías, Cruz Roja, jardinerías, contac center y grandes almacenes, que afecta a cerca de 10.000 trabajadores, según los datos aportados por CCOO.

Esta situación se vive a pesar de que se aprobó el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, tanto a nivel nacional como regional. Un acuerdo que, aunque no es de obligado cumplimiento, firmaron la patronal y los sindicatos para establecer como referencia subidas salariales del 4% en el año 2023 y del 3% en los dos años siguientes, con una cláusula de revisión salarial de un máximo del 1%. Núñez recuerda que la patronal burgalesa no ha suscrito esa declaración de intenciones. «Aquí en Burgos se lo sugerí a FAE hace meses y sigo esperando la respuesta», lamenta Núñez.

Estas renovaciones estancadas de los convenios colectivos se producen en una situación de elevada inflación, con una cesta de la compra cada vez más cara. Núñez afirma que es momento de dar un paso más. «La gente aguanta demasiado, por la situación, de no solucionarse, puede llegar a un punto crítico de no retorno». Por ello, como se prevé con la negociación en un callejón sin salida del convenio del Metal, afirma que es «legítimo salir a la calle».