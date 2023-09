Deportes invertirá 1,8 millones en una quincena de actuaciones en instalaciones

Virginia Martín Burgos

Cerca de una quincena. Ese es el número de actuaciones que llevará a cabo el área de Deportes con la ampliación de crédito de 2,7 millones aprobada recientemente y de la que el área se beneficiará de 1,8 millones. Obras y mejoras que «deberán estar todas adjudicadas antes del 31 de diciembre», tal y como avanzó el concejal responsable del áreas, César Barriada.

La inversión más importante, de 989.000 euros, irá a parar al edificio central de las piscinas de verano de El Plantío, un espacio que en breve arrancará con la rehabilitación de los vestuarios. La segunda inversión más cuantiosa irá a parar a la remodelación de los vestuarios de las pistas de Río Vena, en total 297.000 euros. «Es una actuación necesaria tras la remodelación de las pistas de tenis y el campo de fútbol 7», apuntaba el edil, quien añadió que en el caso de este último «se reforzará el vallado perimetral con una inversión de 14.000 euros».

Por otra parte, Barriada avanzó que otra de las actuaciones previstas se centrará en cambio de césped del campo de fútbol 7 ubicado frente al polideportivo José Luis Talamillo. Si bien el precio inicial de la intervención se situaba en 31.000 euros, el cambio conllevará 28.000 euros más. «El presupuesto se había quedado fuera de la realidad del mercado», apuntó Barriada.

Varias mejoras se llevarán a cabo en piscinas de la capital burgalesa. En San Amaro se cambiará la capa de protección del fondo de la piscina, por un importe base de licitación de 124.000 euros. En las propias instalaciones de San Amaro y en El Plantío «se llevará a cabo el cambio de las máquinas de autoventa de tickets y reserva por un importe de 12.396 euros». Además se adquirirán dos limpiafondos por valor de 21.500 euros.

A estas actuaciones se suman el cambio de las cortinas separadoras del polideportivo Esther San Miguel por valor de 38.110 euros y la remodelación de la pista de polideportivo de San Amaro, que pasará a ser de madera por 80.000 euros.

Además «se rehabilitará la fachada del polideportivo Pisones, un proyecto que tendrá un presupuesto base de licitación de 65.000 euros», se cambiarán las luminarias del polideportivo municipal de El Plantío, por 72.000 euros y se adquirirán los sanitarios del Coliseum por 10.600 euros.

Por último se adquirirán dos vehículos para el servicio por un presupuesto base de licitación de 80.000 euros. El concejal de Deportes añadía que a estas inversiones habría que sumar 250.000 euros más provenientes del área de Vías Públicas que se destinarán «al arreglo de la instalaciones deportivas que se encuentran al aire libre».

Crítica socialista

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel de la Rosa, lamentó que «se haya dado luz verde a una nueva modificación presupuestaria para incluir suplementos que no tiene justificación, no porque no sean importantes sino porque no encajan en la naturaleza de una modificación y más a tres meses de que acabe que acabe el ejercicio».

Para De la Rosa las actuaciones previstas en la nueva modificación aprobada por el bipartito «podrían haberse incluido en cualquier presupuesto ordinario», señaló y criticó que al equipo de Gobierno «no le dará tiempo a ejecutarla». Así, animó a PP y Vox a «ejecutar el presupuesto actual y la modificación de crédito que dejamos aprobada».