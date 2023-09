Natalia Escribano Burgos

El equipo de Gobierno bipartito de PP y Vox sopesa la concesión de una nueva prórroga a Urbaser, la empresa encargada de la recogida de basura y limpieza viaria, en el plan de implantación relacionada con una serie de vehículos que a día de hoy no tienen disponibles para ejecutar su trabajo en Burgos.

La portavoz del PP, Andrea Ballesteros, explica que la concesionaria ha solicitado una segunda ampliación del plazo de tres meses que se une a una anterior concedida por seis meses por el anterior ejecutivo de PSOE y Ciudadanos. La petición entró como asunto de urgencia en la Junta de Gobierno de este jueves pero han decidido dejarla sobre la mesa.

La concejala concreta que condicionarán la concesión a que sea la última y en el caso de que hubiera nuevos incumplimientos de plazos «se comenzará a penalizar porque se entraría ya en un año de retraso de los diez de duración del contrato».

Desde el bipartito advierten que tienen bajo la lupa el cumplimiento de este contrato ante las quejas de los ciudadanos y las que tanto PP como Vox han venido denunciando durante su etapa en la oposición. «Vamos a ser exigentes con este contrato en vigor y los nuevos que se desarrollen», asegura.

Ballesteros añade que se va a solicitar a Urbaser que detalle la maquinaria sustitutoria con la que desempeñará el trabajo de limpieza, mientras llegan los nuevos vehículos a la ciudad para que la calidad del servicio no se vea afectada. Mientras esa comunicación no se produzca, no decidirán sobre ese aumento del plazo solicitado.

Urbaser alega problemas relacionados con la crisis de los chips que provocan retrasos en la construcción de los vehículos que se adquieren bajo pedido, por sus características especiales.

Por otro lado, desde el área de Medio Ambiente y Sanidad, que es la que tiene asignado este contrato, se van a actualizar las certificaciones mensuales que se abonan a la empresa por los servicios prestados teniendo en cuenta la maquinaria utilizada. «Durante todos estos meses hasta que no llegue la maquinaria nueva se utiliza una más antigua que procede de otras ciudades y, por tanto, se considera que no habría que recalcular el canon que debería ser inferior», concreta.