La amnistía a Puigdemont enciende el debate del pleno de la Diputación de Burgos

Virginia Martín Burgos

La proposición del PP en el pleno de la Diputación de Burgos solicitando el rechazo de cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos cualquiera que sea su delito enfrentó en un arduo debate a los diputados provinciales. «No hay un clamor popular para reclamar la amnistía de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes condenados o investigados por el procés», señaló la diputada provincial del PP, Inmaculada Sierra, en la exposición de la propuesta.

Un documento en el que además los populares solicitaron «animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas».

Y es que para Sierra «la sociedad mira perpleja a un Gobierno que ha perdido el norte. Un gobierno que ha legislado penosamente con leyes con prisa para sacar rendimiento político y tratando de indultar a delincuentes que han tenido un juicio justo». Así, señaló que «Sánchez intenta tramitar una inconstitucionalidad flagrante por mantenerse en el poder».

Ante la proposición y desde la formación Sentir Aranda, la diputada provincial Belén Esteban y «sin entrar en el fondo del asunto» lamentó que «se traigan a este foro cuestiones que nada tienen que ver con los graves problemas que tiene la provincia burgalesa».

Un foro, el del Pleno de la Diputación, que para el portavoz de Vox, Ángel Martín «sí es el pertinente» porque «cualquier espacio es bueno para defender a España». En este sentido, el diputado provincial de Vox aseguró de Pedro Sánchez que «se ha vuelto en contra del pueblo por sus ansias de poder» y «ahora necesita de los votos de los enemigos de España para revalidar su gobierno cuatro años más y seguir volando en el Falcon».

Muy crítica con la propuesta se mostró la portavoz del PSOE, Nuria Barrio. «Estamos discutiendo sobre un proyecto de ley que no existe», señaló al tiempo que aseveró que «no tiene sentido que se presenten mociones contra leyes que no se han registrado en las Cortes Generales».

Para la socialista, la proposición del PP «solo sirve para azuzar la confrontación y el ruido porque la próxima semana Feijóo irá a una investidura para la que no tiene apoyos». El PP «prefiere hablar de otras cosas y no de por qué presentó su investidura sabiendo que no tendría apoyos suficientes», afirmó.

Barrio criticó así la «caradura del PP» recordando el «Pacto del Majestic firmado entre el PP de Aznar y Convergència i Unió», por el que el partido de Jordi Pujol daba apoyo a la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno a cambio de darle más competencias a Cataluña. «¿Cómo llamamos a eso? ¿Negociaciones?¿Cesiones?», interpeló la socialista a la popular.

A este tenor, Sierra señaló que «para el PP esta es una cuestión tremendamente seria» porque «afecta de forma directa a la realidad de nuestro país» y afirmó que «lo que se espera de un presiente del gobierno es que gobierne para todos los españoles dirigiendo el país con prudencia e inteligencia». «Abstenerse es lavarse las manos», aseveró.

La propuesta, que finalmente salió adelante con los votos favorables de PP y Vox y los votos negativos de PSOE y Sentir Aranda, se completó con una enmienda transaccional de Vox que incluía un cuarto punto para «expresar rechazo y preocupación por la reunión mantenida en Bélgica entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont y que se eviten diálogos con partidos que promovieron el golpe de estado en Cataluña en 2016».