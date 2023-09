La posible creación de un consorcio de bomberos de Burgos sigue sin fecha

Manuel Remón Burgos

No hay prisa por crear un consorcio de Bomberos en la provincia de Burgos, o por dejar el modelo actual -a través de un convenio con Diputación-, ya que aún no hay una decisión adoptada al respecto. Y los responsables del Ayuntamiento y de la Diputación de Burgos aún no se han reunido y no hay fecha fijada aún para ese primer encuentro.

Lo que parece claro es que el actual convenio que tienen suscrito ambas instituciones va camino de la prórroga cuando faltan poco más de tres meses para que termine el año, momento en el que se renovará de forma automática ese acuerdo. Hace unos días, la concejal del PSOE Blanca Carpintero, exresponsable de Seguridad del Ayuntamiento de Burgos, ya aseguraba que a estas alturas del año será necesario prorrogar el convenio que existía entre Ayuntamiento y Diputación para la cobertura en la provincia.

Criticaba que ni Ignacio Peña (Vox), edil de Seguridad Ciudadana, ni Borja Suárez (PP), presidente de la Diputación de Burgos, hayan sido capaces de responder a las preguntas planteadas en el último Pleno en relación con los avances realizados a este respecto.

Peña señala que aún no hay fijada una fecha para mantener el que sería el primer encuentro con la Diputación sobre una cuestión, añade, que "no es la prioridad más absoluta del servicio hoy por hoy".

Las críticas de Carpintero las hacía dando por su puesto que el consorcio de Bomberos será la fórmula que se elegirá para fijar la relación entre el Ayuntamiento y la Diputación. Algo que a día de hoy, según explica Peña, no está definido. Lo que a día de hoy está pendiente es que ambas partes concreten una fecha para esa reunión y "ponernos a trabajar en ello".

Un encuentro en el que habrá que decidir "si se renueva el convenio, se hace uno nuevo o se opta por el consorcio". Es decir, que todas las posibilidades están abiertas.

Lo que está casi descartado es que, si se optara por el consorcio, pudiera estar cerrado antes de que acabe el año. "Faltando tres meses para que termine el año lograr conformar el consorcio en tan poco plazo me parece alto complicado".

Respecto a la situación actual, el responsable de Seguridad del Ayuntamiento considera que el convenio "funciona bien", aunque tampoco pone reparos a crear un consorcio, "si es más conveniente crear un consorcio, no lo dudo".