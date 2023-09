Un videojuego para concienciar sobre la depresión en menores

Redacción Burgos

Hablar sobre salud mental y visibilizar la importancia de pedir ayuda es hoy en día uno de los grandes objetivos de la sociedad. Sin embargo, es más desconocido en niños, pese a que ellos también sufren trastornos como la depresión o la ansiedad. El videojuego 3DC desarrollado por la doctora en Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos (UBU) Kim Martínez busca dar a conocer a niños de entre 8 y 12 años qué es la depresión, cuáles son sus síntomas y cómo pueden pedir ayuda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la depresión como un trastorno mental común, que se estima que experimenta el 3,8 por ciento de la población, y afirman que el 50 por ciento de las enfermedades mentales comienzan a los 14 años, aunque la mayoría de estos casos ni se detecta ni se trata. En los últimos años, ha aumentado la concienciación sobre la importancia de la salud mental, aunque la detección en menores sigue siendo un “tema pendiente”.

Precisamente con el objetivo de “concienciar” nació este videojuego, disponible tanto en su versión de ordenador como a través de realidad virtual, donde los jugadores acompañan al pequeño Dante, de nueve años en un día de su vida. Sus pensamientos, preguntas, miedos y alegrías permitirán al jugador conocer más a Dante, e incluso identificarse con alguno de estos sentimientos.

Dante llega a una nueva ciudad, con un nuevo colegio y compañeros que no conoce. Todo esto, sumado a otra serie de circunstancias le provocan “sentimientos de malestar”, y acaba desarrollando una depresión. “A través de los diálogos y los pensamientos del niño, se puede ver cómo le afectan las cosas”, explica Martínez. Además, durante el juego, los usuarios tienen que ir completando una serie de tareas, que no solo hacen más entretenido el juego sino que también permiten al jugador comprender la importancia de contar con alguien y pedir ayuda.

La idea para este videojuego, que forma parte de su tesis doctoral ‘El juego como estrategia de intervención educativa ante los trastornos depresivos en la infancia: diseño, desarrollo y ejecución de un videojuego en realidad virtual’ surgió durante su último año en el Grado de Comunicación Audiovisual, tras realizar un documental sobre el suicidio. “De ahí saqué que hay muchos prejuicios con la salud mental. Es algo de lo que no se habla, no se conoce y no se pide ayuda”.

Kim Martínez explica que pese a que estos últimos años se ha visto una mayor concienciación acerca de la salud mental, en menores es aún un “tema pendiente”. “Esto es algo que tienen que conocer todos los niños, y todavía queda mucho camino”. Esto le llevó a elegir el tema en el que quería centrarse en su doctorado, sirviéndose para ello de los videojuegos, una herramienta educativa que ha tenido una gran proyección en los últimos años.

En esta línea, Martínez explica que hoy en día no hay clases o talleres en los colegios que traten estos temas, y por ello pensó que un videojuego podría ayudar a darlo a conocer en las aulas, dado que existe una “rama amplia de investigación” relacionada con el uso de estas tecnologías en el ámbito educativo.

Un estudio elaborado en Reino Unido señala que los niños que jugaban regularmente a videojuegos tenían menos probabilidades de desarrollar síntomas depresivos, y Martínez añade que varios estudios han demostrado que, mientras no exista una adicción a ellos , los videojuegos dan “bienestar mental”, dado que es una afición que permite a los jóvenes crear una comunidad de amigos con los que comparte una afición. En alusión a su videojuego y la historia de Dante, la Doctora en Humanidades y Comunicación explica que a través del videojuego los niños “se meten más en la historia”. “Se puede hacer lo mismo con un taller como si fuera un cuento, pero el videojuego lo están viviendo desde la parte del niño”. Esto ocurre especialmente con el juego en su versión de realidad virtual.

Sin embargo, con el objetivo de que este juego pueda llegar a más gente, tiene también una versión para ordenador, y el próximo mes podría estar disponible a través de la plataforma de distribución digital de videojuegos Steam, donde se puede descargar de forma gratuita. A partir de ahí, Martínez señala que trabajará para dar a la historia de Dante la “mayor difusión posible” y ver si algún colegio o asociación estaría interesado en utilizarlo. La creadora de 3DC explica que tiene alguna idea en mente para futuros proyectos, y también le gustaría crear más minijuegos para el día a día, como una forma de “gestionar el estrés”.