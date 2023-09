El PSOE de Burgos acusa al equipo de Gobierno de dificultar su labor de oposición con «falta de información»

Virginia Martín Burgos

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos ha vuelto a denunciar la «falta de información» del equipo de Gobierno en «las comisiones» y «en el día a día municipal», apuntó el edil socialista Julián Vesga. «La trasparencia y el acceso a la información son indispensables para un ejercicio democrático saludable», aseveró el concejal quien criticó que «el bipartito sigue dificultando el acceso a la información que solicitamos como oposición».

En este mismo sentido se manifestó la también concejal socialista, Virginia Escudero, quien criticó la «falta de seriedad del equipo de Gobierno para dar cuenta de la información que se les pide en las comisiones». Y es que Escudero aseguró que «como grupo de la oposición nos tenemos que enterar de las cosas a través de la prensa».

Una falta de información que la concejal aseveró que es «especialmente preocupante en cuanto a los distritos». Escudero exigió al equipo de Gobierno que «convoque la comisión de Participación Ciudadana para empezar a trabajar en la puesta en marcha de los distritos» porque «son el principal órgano de participación de la ciudadanía y la forma de dar respuesta a las necesidades de los barrios».

Escudero teme, a este tenor, que el presidente de la comisión, el portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores, «vaya a hacer una nueva espantada y deje la presidencia como ya hizo en el anterior mandato con el distrito centro».

INFORME SUBVENCIÓN

La falta de información también es la protagonista del área de Deporte, tal y como señaló Vesga. El edil reiteró que el equipo de Gobierno «sigue sin proporcionarnos el informe emitido bajo criterios profesionales sobre las subvenciones otorgadas a los dos clubes que se encuentran compitiendo ahora en LEB Oro: el San Pablo y el Tizona». Vesga recordó que «seguimos sin conocer los criterios por los que se ha otorgado el doble de subvención al primero que al segundo».

El socialista aseguró que «en el PSOE estamos a favor de promocionar deporte pero queremos conocer la información» y recordó que «hace ya unas semanas me comunicaron que me enviarían el informe y no lo hicieron. Ahora han vuelto a decir que lo enviarán».