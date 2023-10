Nuevo encuentro en Burgos de empresarias europeas

Recepción de la alcaldesa, Cristina Ayala, a las 15 participantes del programa The Break durante este mes de octubre.OSCAR CORCUERA

Marta Casado Burgos

15 empresarias europeas procedentes de 12 países participan este mes de octubre en las sesiones de formación y encuentros con otras empresarias de la provincia de Burgos. Es una nueva cita del Programa de Atracción del Emprendimiento Femenino The Break: women entrepreneurship & internationalization in Spain. En junio ya participaron en estos encuentros de emprendedoras europeas otras 15 beneficiarias del programa que gestiona el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) y que está financiado por los Fondos Next Generation de la UE.

Las participantes de esta edición llegaron el pasado sábado a la provincia y entre las visitas institucionales se ha incluido en esta ocasión, en las anteriores fueron recibidas en la Diputación Provincial de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos. La alcaldesa, Cristina Ayala, ha mantenido un pequeño encuentro con estas empresarias y emprendedoras que proceden de países como Ucrania, Hungría, Estados Unidos, Croacia, Rumania, Países Bajos, Austria, Bielorrusia, Francia, Grecia, Lituania, Bélgica.

Estos encuentros facilitan por un lado la formación y sesiones de trabajo para buscar sinergias entre ellas y otras empresarias de la provincia, pero también aportar ideas desde su propia experiencia. Un encuentro fructífero, que afronta ya su segundo año con tres visitas de 15 mujeres empresarias con anterioridad y que permiten crear sinergias entre ellas. La formación se realiza en la sede del CEEI Burgos que ha preparado un itinerario personalizado de formación y asesoramiento para el desarrollo de sus negocios, con contactos institucionales, con entidades empresariales y sociales, y entrevistas 'vis a vis' con emprendedores y empresas burgalesas.

En cada encuentro de empresarias europeas se plantea un reto al que dar solución desde las perspectivas culturales de cada país y las circunstancias y experiencias de cada participante. En otras ocasiones el reto ha sido la despoblación. En la cita de este mes de octubre el reto es aportar soluciones y servicios para acabar con la soledad no deseada.

La soledad no deseada es un problema creciente especialmente en Castilla y León. En la comunidad alcanza al 25,5% de la población y la media nacional es del 13,4%. Y no es solo algo relacionado con mayores. El 21,9% de los jóvenes entre 16 y 24 años sufren esta otra epidemia del siglo XXI.

El fenómeno tiene importantes consecuencias en el ámbito de la salud pero también genera un importante gasto sanitario. La soledad no deseada genera atención sanitaria por valor de más de seis millones de euros en España.