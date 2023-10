La Policía Nacional, en alerta por el repunte de delitos sexuales a través de internet

Diego Santamaría Burgos

La cibercriminalidad se ha convertido, en los últimos años, en el principal quebradero de cabeza de la Policía Nacional. No es un fenómeno que se circunscriba a determinados territorios sino al país en su conjunto. Y Burgos no es una excepción. Además, se da la circunstancia de que, más allá de las estafas y delitos informáticos, los delitos sexuales a través de internet también han aumentado exponencialmente. Por eso, la Comisaría Provincial advierte que esta clase de agresiones, aunque se produzcan al otro lado de la pantalla, «no van a tener ningún tipo de permisividad».

Según apuntaba este lunes el comisario jefe de la Policía Nacional en Burgos, Jesús Nogales, antes de la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, el repunte de agresiones sexuales con trasfondo de exhibicionismo que tanto preocupa en la Fiscalía de Castilla y León se produce en mayor medida entre la población juvenil. No en vano, la «concienciación» de las mujeres es cada vez mayor y «no toleran lo que no tienen que tolerar». Además, cada vez se denuncian más aquellas situaciones que antaño se silenciaban por miedo o vergüenza.

«Estamos creando una sociedad en la cual nuestra vida está más en las redes que en la realidad», advertía Nogales sin ocultar su preocupación ante la proliferación de delitos tecnológicos que atentan contra la libertad sexual. Con ello, no sólo se refiere a las agresiones físicas que se graban para su posterior difusión. También alude a los casos de acoso, que afectan sobre todo a menores, o el uso inadecuado de la inteligencia artificial al generar imágenes falsas que «menoscaban la identidad e integridad sexual» de las víctimas. «Es muy fácil ser valiente en la red, insultar y amenazar», reflexionaba el comisario haciendo hincapié en la necesidad de ampliar recursos para evitar y perseguir a quienes se amparan en el anonimato para destrozar vidas ajenas.

En lo que respecta a las agresiones consumadas, Nogales ha remarcado que la mayoría de casos se producen «en el entorno cercano a la víctima». Amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo... «La gente tiene que ser consciente de que si una mujer no expresa claramente su consentimiento, no se puede acceder a ella sexualmente de ninguna manera», enfatizaba a sabiendas de que cuando las redes sociales entran en juego se puede cometer cualquier barbaridad «por conseguir un like». Sea como fuere, ha asegurado que la tasa de esclarecimiento de agresiones sexuales físicas ronda actualmente el «cien por cien» en la Comisaría Provincial.

Incorporación femenina

Uno de los grandes retos que se marca la Policía Nacional a corto y medio plazo es «feminizar» el Cuerpo. A día de hoy, la presencia de mujeres a nivel nacional supera el 17%, aunque en Burgos se sitúe ligeramente por debajo. En la misma línea, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, suscribía las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando hace referencia a la necesidad de consolidar una Policía «feminista». De momento, en torno al 30% de la escala básica está compuesto por mujeres.

Por otro lado, el comisario ha querido destacar que «Burgos es una ciudad muy segura». Y aunque a nadie se le escapa que «puede ocurrir algún día una desgracia», considera que, tanto aquí como en el resto del país, «la Policía puede reaccionar mucho más rápidamente y con mejores resultados que en otras zonas del mundo». De hecho, sostiene que «un asesino sabe que en España va a tener muy complicado que no le busquen». Y lo mismo ocurre, a su juicio, con las agresiones sexuales, robos u otro tipo de delitos.