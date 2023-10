“No vamos a perder la valentía”

Redacción Burgos

Lo mejor de la jornada entre semana que afronta el Burgos CF ante el líder, el Leganés -miércoles, El Plantío, a partir de las 21.30 horas- es que ha sido obligado a despejar la mente tras la contundente derrota ante el Valladolid para poner toda la concentración en un complicado partido frente a uno de los equipos más en forma de la competición.

El técnico del Burgos, Jon Pérez Bolo, lo valora positivamente. “Lo bueno que te da el fútbol es que tienes una revancha muy rápido", aseguró. De hecho, este partido estaba de alguna manera presente. "La semana pasada, aunque teníamos en mente el derbi, ya fuimos metiendo alguna pincelada de lo que nos vamos a encontrar en el partido de mañana". Añade que "han sido dos días para descansar y recuperar lo antes posible la cabeza y las piernas". Y cree que el equipo está dispuesto para este nuevo reto. "Estamos preparados para jugar otro partido difícil y con muchas ganas de tener una revancha por el partido anterior".

Sobre el partido ante el Valladolid, Bolo cree que el resultado no se ajustó a lo que pasó en el campo. “Fue un resultado abultado por cómo fue el partido, pero si no aciertas de cara a gol y no eres contundente en tu área puede pasar. Lo hemos hablado y ya está olvidado. Sólo podemos aprender de lo que no hicimos bien”.

Sobre la falta de contundencia defensiva, el técnico vasco asegura que “estamos cometiendo algún error, pero no creo que sea por falta de contundencia o agresividad. Si no por algún error individual o concentración". Está convencido de que el equipo "sí es contundente y sí es fuerte, pero si solo nos fijamos en el resultado puedes pensar que somos blandos". Insiste en que el trabajo es conjunto. "Lo repito muchas veces, ni la defensa solamente tiene que defender, ni los delanteros sólo tienen que atacar. Tenemos que ser un bloque, ajustar varias cosas y estamos trabajando en ello. Ojalá demos rápido con la tecla para que no nos pase lo que nos está pasando fuera de casa”.

Respecto al margen de recuperación con el que el Burgos CF llega a esta partido, Bolo sostiene que "nos ha tocado jugar más rápido, con menos recuperación, pero no va a ser ninguna excusa de lo que pueda pasar mañana. Otra vez descansaremos más. Estamos preparados para afrontar con total garantía el partido”.

Resultados como el de Valladolid no van a hacer cambiar al entrenador el modelo de juego. "Cuando las cosas no van bien o no das con la tecla, siempre tienes que intentar mejorar. No sé si un cambio de dibujo o un cambio de jugadores, pero no vamos a perder la valentía. Yo creo que el equipo está preparado y puede hacer lo mismo que hace en casa fuera de ella".

En este sentido, Bolo confía en el efecto El Plantío. "Siempre es agradable y nos sentimos cómodos. Tenemos que seguir trabajando de la misma forma y enfocando los partidos de la misma manera", apunta. "Sabemos que va a ser muy difícil porque el Leganés viene de una dinámica muy positiva, pero nosotros también la llevamos en casa y la intención es seguir igual”.

Sobre el Leganés, el entrenador del Burgos CF indica que "los puntos que tiene ya no se los quita nadie. Hace tiempo que todos hablamos del partido a partido, de conseguir los puntos necesarios para mantener la categoría y luego pensar en otros objetivos". Y añade que "son muy pocos los equipos tan valientes que son capaces de hablar de ascenso y playoff y el resto tenemos que trabajar mucho y marcarnos objetivos a corto plazo".