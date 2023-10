De la Rosa reprocha al bipartito que haga «el mismo Burgos Cidiano» que criticó al PSOE

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Queremos poner al PP ante el espejo». El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, ha reprochado al bipartito que «haya realizado el mismo Burgos Cidiano que hicimos los socialistas» y que «nos criticaron estando en la oposición».

El concejal socialista ha señalado a este tenor que el bipartito «ha creado el mismo evento, con la misma empresa, el mismo tipo de contrato de patrocinio y la misma cuantía» que «criticaron». «No ha cambiado nada», asevera De la Rosa, quien se mostró especialmente crítico con el ahora presidente de la Sociedad de Promoción, César Barriada.

«Cuando no se ha gobernado puede ocurrir que te pasas de frenada con tus palabras y ahora le tocará retractarse porque en el mandato anterior no estuvo a la altura de la circunstancias», lamentó De la Rosa. El socialista recordó a este tenor que PP y Vox «se dedicaron, durante cuatro años y por norma, a boicotear y a denostar la Sociedad de Promoción», pero «ahora se dedican a seguir haciendo lo mismo». «Será que no se hicieron las cosas tan mal», sentenció.

El despacho de Barriada

En esta misma línea, el concejal socialista criticó a Barriada que se haya creado un despacho en el Fórum Evolución, un hecho que el popular echó en cara al anterior presidente de Promueve, Vicente Marañón, en el pasado mandato.

«Barriada pedía estando en la oposición que se regularizara el uso del despacho que ocupaba Marañón porque era una sala que podía alquilarse por 200 euros al día» y ahora el concejal del PP ocupa un espacio «que podría alquilarse por entre 100 y 125 euros diarios», apuntó De la Rosa.

«En el caso de Marañón incluso se pidió autorización para su uso, que no decimos que sea necesario, pero lo hicimos y Barriada no», añadió De la Rosa, quien calificó al equipo de Gobierno de «incongruente».

Consejo social

Por otra parte y una vez más, el portavoz de los socialistas volvió a reclamar a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que «convoque el Consejo Social de la ciudad» como «instrumento clave para buscar el apoyo del máximo número de representantes de la sociedad burgalesa para cuestiones como la Capitalidad Europea de la Cultura 2031». Una propuesta cultural, la burgalesa, de la que De la Rosa volvió a asegurar que «es la mejor preparada y la que más avanzada se encuentra».

Así, si bien el concejal afirmó que el PSOE «apoyará la puesta en marcha de cualquier instrumento que quiera buscar el apoyo de la ciudadanía para conseguir la capitalidad», recordó que el Consejo Social Órgano «es el órgano competente para el desarrollo de proyectos de todo tipo y para unir al tejido social de la ciudad».

De la Rosa recordó que «lleva once meses sin convocarse» y justificó que él mismo no lo hiciera en mayo señalando que «era mes electoral». Ahora «han pasado cinco meses desde la llegada del nuevo equipo de Gobierno y se sigue sin convocar», lamentó.