Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Muy preocupada. Así se ha mostrado la concejal del PSOE, Sonia Rodríguez, con «la situación de paralización» que viven los Servicios Sociales de la capital burgalesa. La edil afirmaba a este tenor que desde que PP y Vox gobiernan «se ha hurtado a los consejos su función decisoria», una cuestión que es «especialmente grave en la Gerencia de Servicios Sociales».

Rodríguez recordó que «los estatutos de la Gerencia recogen esa función decisoria» por lo que «lo que está haciendo el bipartito es, además de antidemocrático, ilegal». Esta decisión del equipo de Gobierno implica que «no podemos participar en las decisiones y que en los consejos únicamente nos enteremos de la cuestiones a hechos consumados».

De hecho, la edil recordó que «en el último consejo de la Gerencia, únicamente se llevaron daciones de cuentas y ningún asunto sobre el que hablar o decidir entre los grupos». Rodríguez apunta que «esta situación desnaturaliza el carácter participativo de los consejos» y asegura que «ya se ha solicitado en más de una ocasión a la presidenta de la Gerencia, Andrea Ballesteros, que se replantee esta cuestión».

Así, la socialista se mostró «espacialmente preocupada» por el realojo de las familias que quedan en el poblado chabolista de El Encuentro. «El bipartito ya ha afirmado que no se piensa culminarlo hasta el 2025» y es que «no es una prioridad para el equipo de Gobierno». Rodríguez recordó que «hay cinco viviendas compradas del anterior mandato que aún no se han escriturado» y «tampoco se ha trasladado a las tres familias que se decidió realojar hace unos meses porque había tres viviendas disponibles».

Tampoco «se ha iniciado el proceso de compra de las últimas 8 viviendas por lo que peligra el convenio de colaboración con la Junta», que financia su adquisición al 50%. En este sentido, la socialista señaló que «de no comprarlas antes del 31 de diciembre se perderá el apoyo autonómico y será el Ayuntamiento el que tenga que afrontar la compra por completo». Asevera que las 16 familias que quedan por realojar «están viviendo un drama personal» y que «es fundamental no solo avanzar en su realojo si no en la destrucción del poblado para que no se vuelva a ocupar».

Subvenciones y convenios

Por otra parte, la concejal señaló que tras cinco meses, el bipartito «únicamente ha renovado 12 de las 52 subvenciones y convenios que el Ayuntamiento mantiene con asociaciones y entidades de la ciudad». Convenios que son del año 2023, «lo que significa que ya han sido aprobados y que las entidades ya han adelantado ese dinero para sus proyectos», recordó.

En este punto, Rodríguez afirma que «las asociaciones están preocupadas» no solo porque la renovación no llega sino «porque la presidenta de la Gerencia no se ha reunido aún con la plataforma del Tercer Sector».

La edil también destacó «la paralización» de otras «cuestiones claves de la Gerencia» como el centro cívico Este. «No sabemos si el proyecto de ha entregado» como «tampoco sabemos nada sobre el convenio de cesión de un local en la avenida de la Paz para que la Gerencia de Justicia se traslade allí y logremos liberar 500 metros cuadrados del cívico de San Juan».

Lo mismo ocurre con servicios como «las nuevas Aulas Faro» que «Ballesteros se comprometió a poner en marcha en septiembre» o «como los programas Invierno Activo y Envejecimiento Activo, que están en blanco».

Puerta cerrada

Rodríguez asevera así que Ballesteros «ha cerrado la puerta de los Servicios Sociales», una decisión que «no ayuda al dinamismo que necesita el área». Advierte que «el tiempo sigue corriendo y los asuntos no avanzan» por lo que «si la tendencia no cambia veremos las consecuencias de esta paralización en breve».