Se busca enfermera urgentemente. Razón: Colegio La Charca de Miranda de Ebro

Izhan tiene trece años. Con apenas unos días de vida, una meningitis le produjo una parálisis cerebral que le ha supuesto un 99% de discapacidad. Desde los tres años acude al Centro de Educación y Primaria La Charca de Miranda de Ebro, un centro con unidad para alumnos con necesidades educativas especiales donde «recibe diversas terapias y una atención acorde a lo que necesita».

Quien lo explica es su Elena San Segundo, su madre. Entre las rutinas de Izhan en el centro escolar se incluye el almuerzo y la comida, una tarea que hasta hace un año desarrollaban los profesionales del propio centro. «Izhan se alimenta principalmente por sonda pero también tiene que comer algo por boca tal y como le han recomendado los especialistas para practicar la deglución y mover los músculos de la boca y del cuello», apunta su madre.

En el centro, el pequeños hacía pequeñas ingestas de alimentos por vía oral hasta el pasado diciembre. Después de comer, la enfermera del centro, que había empezado unos pocos días antes a trabajar, «se dio cuenta de que algo no iba bien en mi hijo y que su saturación estaba muy bajita por lo que se me avisó para que acudiera y a la vez avisó al 112».

El adolescente se estaba ahogando. Los sanitarios utilizaron un aspirador y vieron que «era una flema la que estaba provocando la asfixia», relata Elena. «Nos subieron al hospital y a la vuelta de una hora ya estábamos en casa», recuerda la madre al tiempo que señala que si bien todo quedó en nada, el suceso dejó tocado al personal del centro que desde ese momento no ha vuelto a dar de comer a Izhan. «Lo entiendo perfectamente porque fue un susto muy grande», asegura Elena.

Pocos días después la enfermera se fue del colegio. «Supongo que se unieron varios factores: la falta de herramientas en el centro, el susto y que encontraría un trabajo de más horas». No fue hasta Semana Santa que llegaría una nueva enfermera. Hasta su llegada los padres de Izhan estuvieron yendo dos veces al día a dar de almorzar y de comer a su hijo por sonda porque «el personal del colegio no puede hacerlo porque no está cualificado para ello»

El contrato de esta nueva enfermera acabó con la finalización del curso escolar en junio. «Nos temimos, ante la dificultad de encontrar enfermeras para el centro, que llegaría septiembre y volveríamos a no tener enfermera en el centro», explica la madre. Y así ha sido. El colegio lleva desde que arrancara el presente curso escolar sin esta figura sanitaria y los padres de Izhan han tenido que volver a acudir al centro dos veces al día para alimentar a su hijo.

Elena asegura que tanto las familias como el centro y la propia Dirección Provincial de Educación «estamos haciendo todo lo posible por encontrar una profesional que venga al colegio» pero «está resultando imposible». De hecho, desde la propia Dirección «se nos explicó que se autorizó la contratación de un profesional en el mes de agosto para 25 horas y posteriormente se aumentó el contrato a 35 horas para hacerlo más atractivo pero seguimos sin encontrar a nadie».

Elena asegura que «es una situación muy complicada» y «si bien ahora con mi marido de baja podemos apañarnos mejor, cuando se reincorpore será más difícil para mí». De hecho, Elena explica que «hubo un día que yo no podía ir a darle de comer y la solución fue dejarle en casa y llevarle al trabajo conmigo». En este sentido, señala que Izhan «no puede estar perdiendo días de clase porque él no va a aprender inglés o matemáticas sino a hacer terapias que le ayudan en su calidad de vida».

Figura reclamada

La necesidad de contar con una enfermera en el centro no es solo una demanda de la familia de Izhan si no de todas las familias del centro con hijos con alguna discapacidad. «Hay niños con más o menos autonomía, niños con epilepsia o con enfermedades raras que en cualquier momento pueden necesitar esta figura», apunta Elena.

La presencia de una profesional de la enfermería en los centros escolares es también una demanda histórica del gremio. El sindicato de Enfermería SATSE volvía a hacer hincapié en ello antes del inicio de curso subrayando la importancia de que los colegios e institutos de Castilla y León cuenten con este profesional sanitario que, en base a su cualificación y competencias, es un agente más, junto con el equipo docente y el resto de la comunidad educativa, para generar entornos más saludables y seguros.

«Aunque en muchos casos el personal docente sabe cómo actuar ante determinadas situaciones, no es su labor y además lógicamente no tienen las competencia y conocimientos que un profesional sanitario», sentencia Elena.