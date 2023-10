¿Quién incendia vehículos en la calle Emperador? La Policía tiene «indicios», pero no hay detenidos

Publicado por Diego SantamaríaVirginia Martín Verificado por Creado: Actualizado:

Ocho vehículos ardiendo en la calle Emperador desde el pasado mes de febrero. Varios sospechosos, pero a día de hoy no se ha podido esclarecer quién está detrás de estos incendios intencionados que han puesto en jaque a los vecinos de Burgos en general y a los del barrio de San Pedro de la Fuente en particular. No en vano, el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y Local está sirviendo para estrechar el cerco. De hecho, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, avanzaba este miércoles que ya hay «indicios» sobre la mesa.

Tal es el grado de «preocupación» ante este fenómeno que la alcaldesa, Cristina Ayala, ha mantenido esta misma tarde una reunión con el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, el comisario de la Policía Nacional, Jesús Nogales, y el intendente jefe de la Policía Local, Félix Ángel García. Tras el encuentro, y a sabiendas de que previamente el edil de Seguridad Ciudadana ya había aludido a un posible sospechoso, se ha limitado a esgrimir que ambos cuerpos están trabajando «de forma intensa» para evitar que esta serie de actos vandálicos vuelvan a producirse.

De la Fuente, por su parte, ha asegurado que la actuación conjunta entre Policía Nacional y Local lleva varias «semanas de trabajo con frutos». Frutos que, a su entender, «se recogerán cuando corresponda». Atendiendo, eso sí, al «sistema garantista» propio de un «Estado de Derecho». Sea como fuere, ni él ni Ayala han aportado más información para no interferir en el curso de la investigación.

Aparte de destacar el «buen momento de entendimiento y de trabajo conjunto» entre ambas policías, tanto el subdelegado como la regidora han coincidido al señalar que «Burgos es una ciudad muy segura». En este sentido, De la Fuente remarcaba que los «delitos clásicos» (robos, peleas e incluso asesinatos) han disminuido mientras aumentan aquellos relacionados con las nuevas tecnologías. Del mismo modo, ha hecho hincapié en la sensibilización, cada vez mayor, ante las agresiones sexuales.

El objetivo, por lo tanto, es reducir los índices de criminalidad en una ciudad «muy habitable y cómoda para vivir». Para ello, el Ayuntamiento y la Subdelegación han acordado intensificar sus encuentros periódicos y celebrar más juntas locales de Seguridad. En principio, según ha precisado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, la idea es que se lleven a cabo «cada dos o tres meses»

Respecto a los incendios provocados sobre vehículos en la calle Emperador, Peña indicaba por la mañana que, a raíz de una reunión que mantuvo con los vecinos el pasado mes de septiembre, «se incrementó la presencia de la Policía Local». Por otro lado, ha reprochado las críticas vertidas desde el PSOE al señalar que «los hechos empezaron a ocurrir en febrero». Es decir, cuando los socialistas «gobernaban».