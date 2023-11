Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Con los comerciantes resignados, pues hubieran preferido otras fechas para la campaña de bonos al consumo en las que las compras no estuvieran garantizadas (como suelen ser siempre y han sido también este año los meses de septiembre y octubre), los hosteleros encantados por su incorporación de última hora y los consumidores ‘calentando en la banda’ a la espera de conocer en qué establecimientos hacer gasto, corresponde poner el foco en el colectivo apeado de la iniciativa: los centros deportivos. Están molestos, claro, como era de esperar, pero no tanto por el hecho en sí como por el trato recibido. El no trato, mejor dicho.

Y es que, según relata Alberto del Val, portavoz del sector, «nadie nos ha explicado por qué nos quedábamos fuera de esta edición». Denuncia, pues, un mutismo municipal a su juicio «incomprensible» que han ‘compensado’ con las noticias que se han difundido al respecto en los medios de comunicación. En vista de la situación, solicitaban hasta en dos ocasiones una reunión con representantes del Ayuntamiento de Burgos que les puedan dar razón de la decisión adoptada. «No hemos obtenido respuesta alguna, pero seguiremos intentándolo», indica.

Con todo, afirma que para el sector ha sido una «sorpresa» quedarse sin bonos tras lograr acceder a ellos el año pasado. «Si se mantiene el criterio con el que nacieron, de ayudar a colectivos afectados por la pandemia, pocos habrá que hayan sufrido como nosotros sus consecuencias, y si el planteamiento ha cambiado, que lo desconocemos, también debemos recordar que nuestro ámbito tiene un notable impacto en la mejora de la salud de los burgaleses, lo que es una razón de peso para estimularlo», subraya Del Val.

Recuerda además que existen estudios que concluyen que por cada dos euros de inversión en salud por parte de las administraciones públicas se ahorran cinco de gasto en atención sanitaria. Así se lo trasladarán a quien quiera escucharlos en el número 1 de la Plaza Mayor. De momento, aguardan su turno.