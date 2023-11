Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Solo once mujeres han solicitado disponer de un botón del pánico desde que el Ayuntamiento de Burgos abriera el pasado mes de septiembre el plazo para cursar la oportuna petición. Una cifra escasa que no sube desde hace semanas, según explica la edil responsable del área de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, por lo que "se procederá ya a hacer las correspondientes entrevistas a las demandantes para determinar si, según su situación particular, es necesario adjudicarle uno de estos dispositivos".

En la práctica, aclara la concejal, esto significa que "igual ni siquiera se reparten once botones" del total de cien de los que Mujer dispone y contemplaba distribuir a modo de prueba.

Dará pues comienzo el proceso de adjudicación y al mismo tiempo se mantendrá abierto el plazo para cursar solicitudes, que se irán evaluando a medida que lleguen. El plazo de uso del aparato será de un año desde su entrega.

Así, Ballesteros es tajante y considera que, "visto el número de peticiones, parece que el botón del pánico no es un elemento necesario en Burgos". Si bien el equipo de Gobierno descarta suprimir de entrada esta medida, pues "el gasto ya se ha ejecutado" y los botones están en la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, la edil recuerda que, tal y como anunció con motivo de la aprobación de las bases reguladoras, "no se renovará un servicio de estas características si pasado el año comprobamos que no hay necesidad por parte de las mujeres burgalesas".

Cabe recordar que la puesta en marcha del botón del pánico tiene su origen en una proposición al Pleno del Grupo Municipal de Ciudadanos durante el mandato anterior. La idea recibía en aquel momento -octubre de 2019- el apoyo de todos los partidos, salvo Vox. Mucho tuvo que ver aquel resultado, más allá de los argumentos esgrimidos por las distintas formaciones, la necesidad que tanto PP como PSOE tenían entonces de contar con el favor de los naranjas, capaces de inclinar la balanza, tal y como ocurrió poco más de un año después al materializarse un acuerdo de Gobierno con los socialistas.

Sea como fuere, la proposición cuajó y Servicios Sociales ha trabajado los últimos cuatro años -pandemia mediante- en la puesta en marcha de esta «medida de prevención» para todas aquellas mujeres que «se sienten amenazadas cuando salen por las calles».

Este dispositivo bluetooth pequeño y manejable es un hilo directo que comunica a una mujer víctima de una situación de riesgo con los agentes de la Policía Local.

En concreto, los botones están destinados a mujeres empadronadas en Burgos mayores de 16 años o menores de esa edad con el consentimientos de padres o tutores que lo soliciten. Para su reparto y distribución, los técnicos de Servicios Sociales tendrán en cuenta circunstancias concretas como «mujeres que se hayan sentido vigiladas o perseguidas en alguna ocasión», mujeres que «hagan deporte o acudan al lugar de trabajo a horas intempestivas» o por zonas en las que «exista poca iluminación o perciban peligro para su integridad».