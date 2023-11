Borja Suárez: «Se queda pequeña la plaza para dar un mensaje muy claro en contra de la amnistía y por España»

Cientos de personas esperaban este domingo en la plaza del Rey San Fernando a que diese comienzo la concentración convocada por el Partido Popular de Burgos para protestar por los pactos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas que han propiciado que parte de la ciudadanía se movilice contra la futura ley de amnistía.

La concentración en Burgos, una protesta tranquila y muy concurrida replicada en todas las capitales de provincias en defensa de la «igualdad de todos los españoles», se prolongó apenas media hora. Según los organizadores, más de 5.000 personas acudieron al llamamiento. A la salida, se produjeron embotellamientos en dirección al paseo del Espolón y a la calle de la Paloma debido a la gran afluencia de público.

El presidente provincial del PP, Borja Suárez, valoraba muy positivamente la respuesta de los burgaleses momentos antes de subir al estrado en el que se desplegó una pancarta en la que se leía el lema Por la igualdad. No a la amnistía. Según sus propias palabras, esta concentración surge «en defensa de los intereses de un país, en defensa de los intereses de un Estado, en defensa también de lo que está pasando en España y por lo cual también la sociedad burgalesa está muy preocupada».

"Hay mucha gente muy preocupada con la situación del país, muy preocupada con la deriva que está llevando Pedro Sánchez a este país" Borja Suárez, presidente del Partido Popular de Burgos,

A la vista del numeroso público congregado, Suarez afirmó que «se está quedando pequeña esta plaza, está pasando en todas las plazas del capital de provincia y con un mensaje muy claro en contra de la amnistía y por España. España no se entrega, lo venimos a decir alto y claro». En su opinión, la respuesta de cientos de ciudadanos «sin filiación política» demuestra que «hay mucha gente muy preocupada con la situación del país y con la deriva que está llevando Pedro Sánchez».

El presidente de los 'populares' burgaleses no dudó en agradecer la presencia a lo asistentes mientras lanzaba «un mensaje de esperanza a todos los españoles de que a esto se le puede dar la vuelta, que esto se puede parar, que a Pedro Sánchez se le puede decir que no y que España merece mucho más». Partiendo de esa premisa, subrayó que «España merece seguir en la concordia» y no perder su condición de «Estado donde la Constitución consagra la igualdad de todos los españoles. Por eso, «a partir de ahí, ante cualquier amenaza, cualquier atentado contra esa unidad de España, contra esa unidad que nos marca la Constitución, tenemos que mostrarnos con serenidad pero con mucha responsabilidad en contra».

A su juicio, eso es «lo que hoy está haciendo la provincia de Burgos, es lo que hoy está haciendo la ciudad de Burgos y es lo que hoy ha querido también representar el Partido Popular como una formación política que tiene muy clara cuál es la unidad nacional, que tiene muy clara lo que necesita este país y que además lo hace de forma serena, de forma clara, de forma responsable y tratando de involucrar en este caso al mayor número de ciudadanos posibles que están diciendo basta ya a este desatino, basta ya a este despropósito en contra de la amnistía y por España«».

Suárez reiteró que el mensaje de esta jornada de protesta dominical «lo está diciendo no solo un partido como el Partido Popular, sino lo está diciendo la ciudadanía en masa» que alza la voz para «quitar esa soberbia en la que Pedro Sánchez se ha instalado y que está llevando a la deriva a este país, a esta Comunidad y también a nuestra provincia, a nuestra querida ciudad de Burgos».

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, señaló que «estamos en contra de la amnistía» e incidió en que «aquí caben todos, todos los que están en contra de la amnistía, que son la inmensa mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los colectivos».

La regidora indicó además que, en la protesta celebrada en Burgos, «»hay colectivos de todo tipo: abogados del Estado, jueces, fiscales, colegios de médicos, guardias civiles y asociaciones de distinto tipo. Todos en contra de la amnistía».

"Aquí caben todos, todos los que están en contra de la amnistía, que son la inmensa mayoría de los españoles" Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos

«Hoy no hay nada mejor que hacer que defender aquí que España no se vende», zanjó la primera edil de Burgos.

Desde el PP denuncian el «importante coste económico» del acuerdo entre PSOE y Junts para el resto de los territorios porque «representará concesiones a los independentistas que irán en detrimento de las inversiones que puedan llegar a nuestra provincia y a nuestra ciudad».

Tanto Suárez como Ayala encabezaron la concentración arropados por otros cargos del PP burgalés. El acto, consistente en la lectura de un manifiesto difundido a nivel nacional, corrió a cargo del periodista Antonio Naranjo.

MANIFIESTO.

POR LA IGUALDAD. NO A LA AMNISTÍA



​Leído por el periodista Antonio Naranjo en la plaza del Rey San Fernando de Burgos

Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy, España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía.

Somos una nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades. Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia, y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo.

Hace 45 años, los españoles aprobamos masivamente una Constitución con la que construimos una democracia de ciudadanos libres e iguales asentadas sobre la unidad y la pluralidad con unos poderes públicos sometidos a la ley y el Estado de Derecho. Nos convertimos en un ejemplo para todo el mundo. Y lo volveremos a hacer con esta reacción firme y serena del pueblo español al ataque que sufre nuestra carta magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia.

Estamos juntos pese a que quieren dividirnos. Estamos ante un desafío a nuestra democracia que requiere la reacción de los demócratas sin distinción de ideología. Aquellos que hoy miran a otro lado y no hacen nada, aun siendo conscientes de la gravedad del ataque, se arrepentirán en el futuro de haber sido cómplices con su pasividad en un momento clave de nuestra historia.

¿Queremos vivir en esta España rota y desigual que han pactado lejos de España? No. ¿Queremos una nación así para nuestros hijos? No. Queremos que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte. Y vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima, como estamos haciendo hoy, como están haciendo ustedes en Burgos y en toda España.

Frente a la desestabilización y el deterioro al que están sometiendo a las instituciones, nos comprometemos a fortalecerlas. Frente al intento de acabar con la ley, nos comprometemos a garantizarla. Es hora de preguntarnos qué podemos hacer por nuestro país. Este es el camino. La indignación que sentimos ha de convertirse en un clamor que se oiga en toda España y llegue a todas las democracias amigas. Porque la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro.

Quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme. Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá. Algún día, la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles. ¡España no se rinde! ¡Viva Burgos y viva España!