Los 1.000 profesores con más de 55 años se movilizan para reducir carga lectiva

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

«No es que no queramos trabajar, se trata de descargar el estrés y el cansancio de las horas lectivas reduciéndolas para docentes mayores de 55 años». Es la petición del sindicato CCOO de Enseñanza no universitaria que realiza Roberto Martínez. Señalan que en la provincia de Burgos uno de cada cuatro docentes de Primaria y Secundaria tiene más de 55 años. Es decir, son 1.000 profesores en colegios o institutos que tienen más de 55 años de una plantilla global de 4.000. La cifra ideal según los estándares de calidad educativa es de un docente mayor de 55 años por cada dos en activo.

La reducción de carga lectiva que se plantea desde el sindicato no supone «transformarlo y equiparar esas horas docentes que se reduzcan con otros servicios como aportar su experiencia para ayudar a profesores más jóvenes, volcarse en labores de coordinación, de atención a la biblioteca, de informática...», expuso. Otra propuesta del sindicato es que «de manera voluntaria» se reduzca las horas laborales. «Se favorecería ese relevo profesional de manera paulatina, los que tenemos 30 años de docencia podemos aportar experiencia a los jóvenes».

Definir como articular esa reducción de horas es algo que quieren empezar a negociar ya con la Consejería de Educación que no ha retomado este asunto que se quedó sobre la mesa con la crisis de 2008. «Castilla y León es, junto con otras cuatro comunidades (Galicia, Asturias, Cataluña y Extremadura) quien no ha iniciado esta reducción de carga lectiva que sí se ha planteado en otras comunidades y que recoge la ley aunque es la comunidad autónoma quien debe desarrollarlo».

Por esta razón, el sindicato CCOO ha iniciado una campaña de recogida de firmas entre los docentes de la provincia para instar a la consejería, que consideran «muy inmovilista», a iniciar «la negociación de este este aspecto reconocido por la ley de educación». De esta manera a la campaña de firmas se unirá también la protesta en la calle. Está prevista una concentración a las puertas del IES Enrique Flórez el próximo martes 21 a las 10.50 de la mañana. «Es una manera de visibilizar nuestra situación, esta demanda histórica y la primera de las concentraciones con las que queremos que Educación se siente a negociar», apuntó Martínez.

Un problema que seguirá creciendo

Existe la posibilidad de que los docentes se jubilen a los 60 años con condiciones. Haber trabajado durante 30 y haber aprobado la oposición de plaza en propiedad antes del año 2011. «Estas son unas circunstancias que cada vez cumplen menos docentes porque ha habido una gran interinidad, y en las clases cada vez se ven más compañeros mayores de 60», explican desde CCOO.

De ahí que consideren que, entre el profesorado más joven sea cada vez más difícil cumplir con esas condiciones que permiten la jubilación a los 60 años. La reducción de carga docente en profesores con más de 55 años será, por tanto, más necesaria conforme las jubilaciones se atrasen.

«No creo que los docentes que aprueba ahora las oposiciones lleguen a jubilarse a los 60, es más, la jubilación para estas edades ya mira a los 67 años ¿creen que es edad para tener una carga lectiva completa?», señalaron. Y por ello instan a la consejería a retomar una negociación que está en stand by desde 2008. Al mismo tiempo reclaman incluir la salud mental como enfermedad profesional en los docentes.

La campaña de firmas, que ya ha arrancado, y las movilizaciones que lo harán en una semana son el inicio de una reivindicación en la que seguirán insistiendo. Como está recogida en la nueva ley de educación, de no iniciarse las conversaciones podrían acudir a los tribunales. «No se descarta la judicialización de una medida que se recoge en la ley, pero ésta dice que hay que negociar con las comunidades, si llegara el caso», explica Martínez. Recuerda que «no es la primera vez que se firma un convenio, no se cumple, se va a juicio, con sentencia a favor no se cumple y hay que reclamar una ejecución de sentencia».