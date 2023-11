Los empresarios, preocupados por la "falta de sostenibilidad del sistema político en este momento"

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Sostenibilidad. Dícese del desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Cabe suponer que es la definición que maneja Andrés Hernando, presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Burgos, empeñado en evidenciar la importancia de este concepto, tal y como demostraba ayer en su intervención en la gala de entrega del premio Femebur 2023 a la empresa Casple.

En ese sentido, Hernando manifestaba su preocupación y la del sector que representa por "la falta de sostenibilidad del sistema político en este momento" y afirmaba que los acontecimientos nacionales recientes "son un ejemplo de todo lo que no haría una empresa" que quiera avanzar en este ámbito.

De vuelta al gremio, el director de Hiperbaric afirmó que las empresas "tenemos la obligación de ser sostenibles", papel que entiende como "un deber con la sociedad". Consideraba además que las empresas han de ser punta de lanza en esa revolución que contribuirá a garantizar un futuro mejor a esas futuras generaciones a las que alude la definición citada al inicio de estas líneas.

Con todo, Hernando insistía pocas horas antes del evento en que el protagonismo de la gala, más allá de discursos, lo merecía la firma homenajeada, que en esta edición era Casple. Cabe recordar que es una compañía de origen burgalés, dedicada a la industria auxiliar de la automoción con dos fábricas de 19.000 metros cuadrados en los dos polígonos de Burgos (Villalonquéjar y Burgos Este), que nació en el año 77.

Dirigida por Miguel Ángel Benavente, la fábrica no había optado antes a tal galardón por asumir él la presidencia de Femebur, cargo que dejó hace cuatro años (aunque mantiene el liderazgo de FAE, la patronal burgalesa), tal y como recordaba la semana pasada en la presentación de la cita, cuando un emocionado Benavente, con voz entrecortada a momentos, señalaba que, transcurrido tiempo suficiente, «nos presentamos porque se cumplen los requisitos y porque me gustaría un reconocimiento a mis socios, además amigos y compañeros, empezamos en la juventud y, los años no perdonan, estamos pasando a una segunda actividad y dejando el paso a una segunda generación».

Una gala en la que Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), aseguró que vigilarán «muy especialmente» cómo se desarrollan los pactos de gobierno de Pedro Sánchez, porque les causan «honda preocupación en varios aspectos. «El gobierno es legítimo, y lo que vamos a hacer es vigilar cómo se desarrollan los cuatro pactos», dijo, a la vez que recordó que se conocen tres de los acuerdos, en alusión al pacto con Bildu, según informa Ical.

Recordó así el comunicado conjunto enviado por todos los empresarios del país, donde hablan de la «igualdad de los españoles», y añadió que cuando todos jueces, gran parte de los funcionarios públicos, inspectores de Hacienda, de trabajo, técnicos del Estado, etcétera, «están diciendo que puede darse una intromisión, el law fare, con respecto a la justicia, y cuando lo primero que necesita un Estado democrático y de derecho es esa división de poderes, pues estamos preocupados».

En su intervención ante los medios, minutos antes del inicio de la Gala de la Federación de Empresarios del Metal de Burgos (FEMEBUR), Garamendi habló también sobre el Diálogo Social. «Hemos firmado la reforma laboral, y parece, viendo los acuerdos, que salta por los aires», aseveró el presidente de la CEOE, a la vez que recordó que el pasado 10 de mayo se firmó por un periodo de tres años un acuerdo para los salarios. «Era un acuerdo bipartido con los sindicatos y parece también que al gobierno le da igual, porque hace un recorte de horas. No digo que haya que hacerlo o no, pero que se haga dentro de ese diálogo social, dentro de lo que son los convenios, porque depende del sector que estemos, irá de una manera o de otra», añadió.