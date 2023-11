'Sonrisas de cartón'. Una novela para luchar contra el cáncer infantil en Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando Roberto Alcalde tenía doce años vivió el cáncer de cerca. Una prima hermana de su misma edad fue diagnosticada con un tumor cerebral del que «afortunadamente se recuperó». Aquella experiencia marcó la vida de Roberto, no solo porque tiempo después estudiaría Medicina si no porque desde aquel momento tendría una objetivo: colaborar en la lucha contra esta enfermedad.

En sus años de estudiante, Roberto también descubrió su amor por la escritura. Una pasión que le llevó a escribir su primera novela ‘Sonrisas de cartón’, una historia en la que el cáncer infantil es protagonista pero en la que también se abordan temas de actualidad como la violencia de género, la soledad, la superación y la importancia de sonreír aún cuando el alma no quiere.

«Intenté mover la novela y donar los derechos de autor a la lucha contra el cáncer infantil pero al final es muy complicado y no hubo suerte», explica el facultativo, que se formó en la UCI del Hospital Universitario de Burgos y que ahora trabaja en el 112 de Miranda de Ebro.

‘Sonrisas de cartón’ cuenta la historia de Carlos, un chico de 18 años que viene de un contexto social conflictivo porque recibe malos tratos por parte de su padre y su madre es víctima de violencia de género. Al final la vida le lleva a cometer delitos menores y es condenado a realizar labores sociales en el Hospital de La Paz.

Allí se topa con Celia y Rosa, dos psicólogas que tras un cuestionario observan sus problemas de base y se les ocurre juntarle con Raúl, un niño de 6 años con cáncer que acaba de perder a sus padres en un accidente. Raúl tiene mutismo selectivo y las psicólogas están preocupadas porque sienten que no comprende qué ha sucedido con sus progenitores. Pronto verán que el pequeño solo habla con Carlos.

La novela «no solo hace hincapié en el propio cáncer si no en aquellas cosas que nos hacen sonreír, en las que nos quitan la sonrisa y en las que nos hacen recuperarla. Y es que a pesar de que a veces no tenemos ganas de hacerlo siempre tenemos algún motivo para ello», señala el médico.

Roberto es médico en el 112 de Miranda de Ebro.OSCAR CORCUERA

Ahora y varios años después, Roberto ha decidido recuperar la novela y tratar de cumplir su sueño. «Durante todo este tiempo me he estado formando y mejorando mi escritura y ahora que las cosas están más tranquilas a novel laboral, creo que es el momento de recuperar ese proyecto», apunta.

Para ello, el médico intensivista dio un repaso a la historia y solicitó a una lectora profesional que trabaja para editoriales nacionales que emitiera un informe objetivo sobre la novela. «El resultado del informe fue muy positivo porque únicamente marcó un par de puntos débiles que me resultaron fáciles de solventar», relata.

El mayor problema volvía a ser su publicación. «El mercado literario está muy saturado y ahora mismo si no eres muy conocido o tienes miles de seguidores en redes es imposible que las editoriales te publiquen un libro».

A pesar de todo, Roberto no se rindió y decidió investigar y buscar otras vías para que la novela llegara al gran publico. Así descubrió que la propia Asociación Española contra el Cáncer cuenta con un apartado llamado ‘Crea tu reto’ (aquí el enlace al reto de Roberto) en el que cualquier persona puede incluir un proyecto de recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer.

«La mayoría de los retos que se pueden encontrar son deportivos pero decidí que era una buena forma de dar a conocer la novela y de recaudar fondos», apunta el médico. Así «cada persona que hace una donación y sea la que sea, recibe el libro en formato PDF», explica. Hasta el momento, Roberto ha logrado reunir 3.200 euros de los 15.000 que se ha propuesto conseguir. A ellos habría que sumar cuatrocientos euros más que «ha donado La Karmen Bar de Miranda de Ebro.

Además ha lanzado una campaña para dar a conocer la novela dejando sonrisas de cartón por la capital burgalesa que cuentan el proyecto y creando una cuenta en Instragram @novela_sonrisas_de_carton donde informa sobre la iniciativa.

Ahora la novela se encuentra en una nueva fase y es que «una editora se ha fijado en ella», avanza Roberto, quien recuerda eso sí que «se trata de un primer contacto que puede quedarse en solo eso». Pero está ilusionado. Ver en papel ‘Sonrisas de cartón’ sería «un auténtico sueño».

Mientras eso llega, Roberto recuerda que toda la recaudación irá a parar a la Junta Provincial de Burgos de la AECC. Anima a la empresas y negocios a colaborar con la causa. Para más información, ha creado el email correo electrónico sonrisasdecarton1@gmail.com.