El Ayuntamiento de Burgos destaca la importancia de «concienciar» al comercio local sobre la digitalización

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, destacó la importancia de «concienciar» al comercio local burgalés sobre la digitalización, y las «nuevas formas de vender», una tarea para la que el Ayuntamiento quiere ser un «aliado» del comercio burgalés. Así lo indicó durante el IX Foro Comercio organizado por la Federación de Comercio de Burgos (FEC), donde se debatió acerca de las iniciativas para fomentar el comercio local que se han impulsado en Madrid.

Bajo el título ‘Planificación comercial: Servicio e innovación en la construcción de una ciudad sostenible’, la reunión, que se celebró en la sede de la FEC en Burgos, contó con la presencia de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, el concejal de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Burgos, Raúl Martínez, la presidenta de la FEC, Consuelo Fontecha, así como representantes del Comité Ejecutivo de la FEC. Además, el encuentro contó con la presencia de la directora general de Comercio, Hostelería y Consumo de Madrid, Concepción Díaz de Villegas, que puso en común la nueva estrategia integral de fortalecimiento de la actividad comercial e histórica de la ciudad de Madrid.

En su intervención, explicó que la digitalización es una «parte fundamental» y una «herramienta indispensable» para atraer a la población al comercio físico, y añadió que desde el Ayuntamiento de Madrid quieren que el comercio «sea visto digitalmente» pero también que las calles «sigan estando llenas», con negocios abiertos. En este punto, la alcaldesa de Burgos incidió en la importancia de «partir de la digitalización» y concienciar a los comerciantes locales de que esta es una de las «nuevas formas de vender». «Eso va a conllevar un esfuerzo de modernización y cambio de chip», indicó.

Ayala puso en valor también la presencia en este foro de Díaz de Villegas, y recordó que durante la visita del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida a Burgos el pasado mes de octubre, ambos hablaron sobre distintos temas en los que las dos ciudades podían trabajar de forma conjunta. «El comercio puede ser uno de ellos», afirmó la edil, que valoró así la «experiencia satisfactoria» que se está desarrollando en la capital para mejorar el comercio.

«El comercio es un tejido fundamental que tenemos en la ciudad», afirmó, a la vez que recordó la situación que se vivió en los tiempos de pandemia, con los comercios cerrados. Destacó así el «esfuerzo» que debe hacer el Ayuntamiento para que los comercios sean «un miembro más de esa economía pujante que tiene Burgos». Algo en lo que el Consistorio lleva trabajando «desde hace un tiempo», dado que estaba en el programa electoral de los dos partidos que conforman el Gobierno local.

«En su momento hablábamos de una plataforma online en la que se pudiera promocionar sobre todo el comercio online», indicó Ayala, aunque esta finalmente no dio los «resultados adecuados». Explicó así que desde el Ayuntamiento consideran que, a día de hoy, la competencia del comercio tradicional está «fundamentalmente en el comercio online», y por ello desde la Administración local quieren dar al comercio los «instrumentos necesarios para que puedan competir, con sus herramientas, con el comercio online».

Avanzó así una de las ideas que estudian, el desarrollo de cara al año que viene de un proyecto piloto para «empezar a mejorar la digitalización de los pequeños comercios», y explicó que se trataría de un proyecto que iniciaría «en pequeño, no con una plataforma grande», y poco a poco con una «digitalización parcial de los comercios». Se trata de una de las ideas en las que el Ayuntamiento burgalés está «pensando», y de la que hablarían con la directora general de Comercio, Hostelería y Consumo de Madrid,

«A día de hoy, lo que queremos es ayudar a modernizar esos canales de venta, que ya se han convertido, sobre todo para gente de una cierta edad, en el medio habitual por el que compran». Reiteró así el objetivo del Ayuntamiento de ser un «aliado» del comercio burgalés, y añadió que si el comercio funciona, la ciudad también lo hace. «El comercio es parte de la marca Burgos», agregó.

A preguntas acerca de si hay una partida definida para estas ayudas en los próximos presupuestos de 2024, la edil avanzó no hay una partida específica destinado a ello, pero esto no significa que no pueda haber una «modificación presupuestaria». «El enfoque debe ser de abajo a arriba. Queremos empezar a trabajar pero en el presupuesto de 2024 no habrá una partida específica», añadió.