Un Black Friday y Ciber Monday marcados por la inflación y los bonos

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La compra online vive su momento álgido este fin de semana. El Black Friday es importado de Estados Unidos pero que se ha generalizado en todo el mundo. Está especialmente vinculado al comercio online aunque ha contagiodo a las tiendas físicas y al comercio de proximidad. Pero todos ven afectados sus números por una bestia negra y enemigo común: la inflación.

Se nota en esta edición del Black Friday, que se transforma en Semana Black o finde semana Black, y en el cibermonday que se celebra hoy centrado en el ámbito tecnológico. «La tendencia este año es muy plana, el comercio electrónico se está ralentizando por la inflación», señala el presidente de la agencia de marketing on line Geotelecom, Jorge Arias. Algo que no se traduce tanto en el número de operaciones como el importe de lo que se compra.

«La cesta sigue igual de llena, se realiza un número de operaciones de compra similar o en aumento, pero la menor disponibilidad económica hace que se adquiera lo más barato y, por tanto, el volumen económico que se mueve esté plano o a la baja» , añade. De esta manera se busca ajustar precios. Existen sectores como electrónica y electrodomésticos al trabajar en márgenes de un 4% ó un 8% tienen más complicado aumentar los descuentos. Otros como la ropa tienen un margen mayor con lo que pueden aplicar descuentos más agresivos hasta el 40% que es lo que busca el consumidor.

Los comercios que apuestan por el Black Friday para su canal de ventas on line llevan tiempo trabajando en esta fecha para alcanzar un posicionamiento alto. Porque, aunque haya menos volumen económico de ventas, supone una campaña imprescindible. La compañía burgalesa Superpet, especializada en el comercio de pienso y productos para mascotas, dobla las ventas. «Tratamos de aprovechar el Black Friday con un descuento fuerte que acompañamos con un regalo y de esta manera estamos atendiendo unos 280 pedidos que en Black Friday pueden alcanzar los 500 y de manera habitual las ventas están entre 150 y 160 pedidos», explican desde la entidad que tiene un almacén en Villalbilla.

En cuento al trasvase de esta costumbre, que empezó en Estados Unidos para empezar sumar meses con saldos de cuentas en negro tras meses en rojo, de lo on line a lo físico existen recelos. En la Asociación de Comerciantes del Centro no se han llevado acciones promocionales conjuntas y han sido los comerciantes que, en función de su situación, han hecho Black Friday o no. En cuanto a la Asociación de Comerciantes Zona G se ha optado por crear una acción promocional conjunta en la que ha crecido la participación. En total 48 comercios han aportado descuentos durante este fin de semana que suponen un 10% más de los comercios que participaron el año pasado. «El retraso de la Campaña de Bonos al consumo del Ayuntamiento de Burgos, previsto para octubre ha provocado una paralización de las ventas en las tiendas durante los últimos meses y muchos negocios han optado por participar en esta campaña para reactivar el consumo», señalan desde la asociacion de comerciantes.

La espera de los bonos al consumo han sido también el refugio por el que había dudas entre los burgaleses. Las fechas adelantadas de vigencia de la propuesta de rebaja, un 40% de descuento, es difícil de igualar incluso en el Black Friday y marcará, también, las rebajas de invierno. «El porcentaje de descuento vendrá muy marcado por la cantidad de stock del almacén, cuanto más material te veas obligado a dar salida, más agresivo será el descuento».

Los consumidores también llevan tiempo preparando esta fecha porque se han especializado en como comprar en internet. «El comprador realmente no es tonto, ha aprendido como comprar en Black Friday sabe que producto quiere, lo busca antes para saber su precio, compara por comercios y webs y cuando llega Black Friday se da cuenta si se sube días antes y si ha bajado , si el consumidor pilla una tienda en estas prácticas lo ha perdido para siempre», destaca Jorge Arias.

A pesar de ello la práctica de inflar precios para luego bajarlos en el Black Friday no es una táctica aislada. Un informe de valoración de precios realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Un análisis de más de 18.000 precios durante los últimos 30 días determina que «en un tercio de los casos el producto se pudo haber comprado más barato con anterioridad». Según el estudio en 5.500 casos pudieron recoger un precio que se mostró de referencia, estableciendo el ahorro, dando a entender que el descuento se aplicaba sobre el y en el 99% de los casos «el precio anterior indicado no es el menor de los últimos 30 días, en casi todos los casos esos precios están hinchados respecto a la realidad», señalan. En los precios analizados se establecía como un ahorro del 34% pero «respecto al mínimo coste de los últimos 30 días los productos son, de media, un 3% más caro».

Para el presidente de Geotelecom, agencia especializada en comercio electrónico, «es un error». Considera Jorge Arias que «el desprestigio es brutal porque atacas el pilar del comercio on line que es la confianza y el consumidor que te ha pillado no vuelve».