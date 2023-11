La tienda de productos de devoluciones de Amazon se traslada a la calle Madrid

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los trabajos de acondicionamiento de la nueva tienda de Good Packets , especializada no paran ni en domingo. El establecimiento, dedicado a la venta de productos devoluciones de Amazon, Uniliver, Wallmart o Disney, cambia de ubicación. Pasa de tener la exposición y venta física en la calle San Pablo a abrir sus puertas en la Calle Madrid. Algo que esperan poder hacer esta semana.

«Esta nueva ubicación nos permite unificar en un mismo espacio un almacén más grande y el taller de revisión y reparación en la propia tienda reduciendo así los desplazamientos al almacén», explica el responsable de Good Packets, Javier Hernando. De esta manera, pasan a una tienda con 270 metros cuadrados de exposición, «que nos permitirá tener más producto expuesto e incluso añadir mobiliario que antes no teníamos». Además, cuentan con un almacén de 300 metros cuadrados donde puedes organizar el material disponible o pendientes de pequeños arreglos para poner a la venta. Y junto a la tienda un taller de 100 metros cuadrados que antes se ubica en la nave a donde llegan los camiones de devoluciones de grandes operadores que se adquieren en subastas internacionales.

En este aspecto último también ha cambiado el sistema de trabajo en Good Packets. La entrada de un inversor externo ha permitido mejorar el acceso y la gestión de las mercancías que llegan en palets de grandes cajas donde a penas se sabe la sección. También la mejora del equipo técnico y los responsables de redes sociales de tal manera que en Burgos se encargan del comercio directo con el cliente y pequeñas reparaciones.

Añaden también la comercialización de electrodomésticos con algún tipo de falla que no se pueden comercializar y que «cuentan con la garantía del fabricante, simplemente tienen algún golpe, o rayón y no se puede vender», explica. Evitando así que productos que funcionan no acaben en la basura y reduciendo su impacto medioambiente.

Desde febrero Good Packets ha gestionado un total de 20 camiones de mercancías conformadas por devoluciones de compras realizadas en Amazon, Uniliver, Wallmart o Disney además de la empresa distribuidora de electrodomésticos que deriva a esta tienda aquellos productos dañados. Las subastas on line son por trailers o paletas de los que solo se sabe que es de gama blanca (electrodomésticos de cocina, limpieza, ventilación y refrigeración), gama marrón (productos relacionados con la imagen y el sonido) y gris (productos informáticos o telecomunicaciones), muebles, ropa o deportes.

El sistema de venta de productos generados en las devoluciones de grandes operadores ha generado mucho éxito. También da pie a la picaresca. Las valoraciones en redes y en las plataformas de segunda mano, donde también opera Good Packets, son clave. La réplica de este negocio ya ha abierto en Soria y también en Lisboa y se esperan nuevas aperturas por todo el país.