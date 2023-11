Djs, música alta y alcohol. El PSOE denuncia un «botellón municipal» en el Javier Gómez

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Indignación en el PSOE por una fiesta alternativa «innecesaria»; en un lugar, el Polideportivo Javier Gómez, que «no sabemos si cumple con la ley de espectáculos públicos de Castilla y León»; y en la que podían entrar menores «donde se servía alcohol». Son las apreciaciones que la concejal del PSOE, Estrella Paredes, ha denunciado sobre la fiesta de DJs 'El Corral' organizada por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Burgos y que se celebró el pasado 18 de noviembre.

Cartel de la fiesta organizada por el Ayuntamiento a través de Buriver Ocio.

Se trata de la Fiesta El Corral Burgos, gestionada por la empresa burgalesa Buriver Ocio, que arrancó a las 21 horas mostrándose como 'la mayor fiesta de Dj's en interior'. La fiesta se prolongó hasta las dos de la madrugada y, por el rastro en las redes sociales, hubo una gran afluencia, una food truck y lanzamiento de pollos de juguete. La fiesta estuvo amenizada por djs como Crisrax, Mario Román, Hugo Fraile, Dj Calvo, Alex Ferz y Akinius.

Una fiesta multitudinaria que Paredes califica como «botellón municipal» en la que se permitía la entrada a menores acompañados de un adulto. «Todos sabemos el truco de convencer al amigo mayor para que sea el adulto responsable del grupo», explicó. Lo más grave a su juicio es que «la fiesta alternativa no pasaba por una fiesta sin alcohol, ha sido todo lo contrario». Asegura la edil que se «tenemos conocimiento que se recibió alcohol, de baja graduación según el equipo de Gobierno, pero los vecinos constataron que había de todas las graduaciones».

Paredes criticó que se organicen fiestas alternativas «cuando había programación en esos días de la empresa concesionaria en el Andén 56, un concierto en el centro.. no había necesidad». Señala, además, que esta «fiesta improvisada» no pudiera plantearse dentro del Plan de Ocio Alternativo del consistorio en el que se regula la organización de fiestas sin alcohol por parte del Ayuntamiento en la sala Andén56. «Quizás es que esta fiesta alternativa no pasaba por una fiesta sin alcohol», desliza.

Considera insuficiente que el único mecanismo de control de la empresa que organizó el evento fuera una pulsera diferente entre menores y mayores de edad en una fiesta cuya entrada tenía un coste de un euro. «Se colocaron pulseras para distinguir mayores y menores de edad, pero dada la afluencia que hubo, por lo barato, y lo jugoso que era acudir a una fiesta con alcohol a espuertas, no sabemos hasta que punto la empresa responsable pudo controlar el color de las pulseras», añadió.

Considera «incongruente» este evento porque «tenemos la responsabilidad de dar alternativas de ocio saludable y no al contrario». Considera, además, curioso este «llamamiento de consumo de alcohol del Ayuntamiento cuando el Plan de Drogodependencias está a la espera y del que solo tenemos un borrador».

También puso el foco en el lugar en el que se celebró la fiesta de djs. Un polideportivo «sin insonorización, que no sabemos si cumple con la ley de espectáculos públicos de Castilla y León pero sí sabemos que los vecinos no pudieron descansar». Choca a la que fuera responsable de Juventud en el anterior mandato que se optara por esta ubicación cuando «tenemos un local acondicionado y preparado para estas fiestas, como es el Anden 56».

Ayuntamiento sin lazo morado

Por otro lado, Estrella Paredes mostró su malestar por la ausencia del emblema contra la violencia de género en la fachada del ayuntamiento. El lazo morado. «Dejar un balcón vacío en un día tan importante como en el 25N en el que se espera no sólo acuerdos para promover políticas de igualdad y contra la violencia de género, pero también la visibilización de ese compromiso, nos parece inadmisible ese balcón vacío».

Por otro lado, criticó la exposición sobre los perfiles de víctimas asesinadas por la violencia machista que se ha trasladado a la Plaza de Santiago. «Se retomó una campaña que empezamos en 2020 con perfiles en carteles donde solían figurar textos de biografía o la manera en la que fueron asesinadas para sensibilizar a la población, este año no aparece ningún texto y queda un poco parco».

También criticaron la presencia del vicealcalde, Fernando Martínez Acitores. «No entendemos como un partido que rechaza la existencia de la violencia machista puede tener la cara dura de aparecer en fotografías para hacer el paripé, es ridículo e incongruente».