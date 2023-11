Fiesta en el Javier Gómez. "El alcohol era de baja graduación y para mayores de edad"

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

"Entristecido" ha asegurado encontrarse el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, tras conocer las críticas vertidas por la edil socialista Estrella Paredes sobre la fiesta con dj que acogía el pasado fin de semana el polideportivo municipal Javier Gómez. Promovido por el área de Juventud, de la que es responsable el político de Vox, este evento, que reunía a 1.800 asistentes, era tildado de "botellón" auspiciado por el Ayuntamiento por la que lideró esta Concejalía hasta el pasado mes de junio.

Martínez-Acitores considera que estas "graves declaraciones" pueden derivar de un "ataque de celos" dada la buena acogida de esta "sencilla iniciativa" que, subrayó, "ha gustado mucho". Sobre la venta de alcohol, extremo que centró los reproches socialistas por no considerar adecuado que se produzca en una actividad organizada por la Administración local, el vicealcalde reconocía que, efectivamente, "en estos eventos, destinados a mayores de edad, está permitida".

Precisó, no obstante, que "era alcohol de baja graduación" y si bien estaba permitido el acceso a mayores de 16 años, siempre que aportaran autorización paterna, el consumo en este caso estaba prohibido y los menores portaban una pulsera identificativa.

Más allá de que, según aclaró el edil, no hubo por tanto nada ilegal, "tampoco se registró en los alrededores incidencia alguna, ni hubo botellón en los alrededores". Incluso llegaba a considerar que quizá esta propuesta juvenil sirvió para evitar el consumo en la calle de alcohol de alta graduación. Reconocía, eso sí, que le había llegado la existencia de "una decena de quejas por ruido".

"¿Qué es lo que no le gusta a Estrella Paredes, que hagamos lo que ella no hizo en cuatro años?", se preguntaba Martínez-Acitores, especialmente dolido porque las críticas ponen en entredicho el trabajo de los técnicos de Juventud. "No quiero entrar en esta dinámica pero es justo por ellos que rechace públicamente sus declaraciones", añadía y descartaba emprender medidas de otro tipo.

Así, prefería centrarse en los positivos resultados obtenidos a tenor de las valoraciones de los asistentes a la cita y anunciar que habrá otras dos sin alcohol destinadas a menores -una fiesta y un concierto de un artista "destacado"- y otra más para mayores de 18 años en la que de nuevo se venderán bebidas de baja graduación.