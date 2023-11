La Junta remarca que está «todo en orden» en la granja de cerdos de Quintanilla del Coco

Publicado por Manuel Remón Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La organización Observatorio de Bienestar Animal (OBA) denunció el pasado 27 de noviembre en el juzgado de Lerma a una granja de cerdos de Quintanilla del Coco por un supuesto delito de maltrato animal con agravante de muerte por lo que considera «uno de los peores casos de maltrato animal revelados hasta la fecha en España».

Una vez conocida la denuncia y preguntado por este asunto, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, señaló que el pasado miércoles -dos días después de presentarse la denuncia- técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural inspeccionaron la instalación y no detectaron ninguna irregularidad. Previamente, fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural señalaron a este periódico que se había realizado esa inspección y que en la instalación estaba «todo en orden». El Seprona de la Guardia Civil realizaba una visita a la instalación y tampoco encontraba irregularidades en la granja. Carriedo incidió en que la granja, que pertenece a Domingo del Pozo, alcalde de la localidad, había tenido visitas «recientes». Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Del Pozo para conocer su versión tras la denuncia.

Observatorio de Bienestar Animal fundamenta su denuncia ante el juzgado en una investigación que realizó en la explotación entre los meses de junio y septiembre. Para fundamentar sus acusaciones de maltrato animal aporta una serie de imágenes y un vídeo en el que se ven «cerdos en descomposición, malformaciones y gusanos». Además, en la que OBA califica como «granja del terror» se observan imágenes de decenas de lechones «agonizando, otros muertos, incluso en avanzado estado de descomposición y desmembrados». Otros presentan tumores y heridas sangrantes, incluso se ve a un trabajador bebiendo cerveza y vertiendo parte sobre unos lechones.

La organización añade que el lugar «presenta una enorme falta de higiene», ya que en los pasillos «se aprecian decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, algunos canibalizados». La denuncia señala que «las ratas recorren los cuerpos de las cerdas enjauladas, los cubículos de los animales y las tolvas de alimentación». La ONG denuncia que en la oficina hay dos certificaciones ‘Welfair’, una acreditación independiente de bienestar animal, un sello que «certifica todos los modelos de cría de animales».

Sobre si las imágenes corresponden o no a esta explotación burgalesa, Carriedo indicó que no estaba en condiciones de asegurarlo, al desconocer, dijo, en qué condiciones se habían tomado. Añadió que será el juzgado el que lo determine. Quien sí negó la veracidad de esas imágenes fue el consejero Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, quien afirmó que las imágenes son «totalmente falsas», que «se han sacado de otra granja o de otro sitio». Añadió que el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Gerardo Dueñas, ha estado en la granja y certifica «que no responde a la realidad».

El portavoz de Agricultura y Ganadería del PSOE en las Cortes, Juan Luis Cepa, pidió a la Junta que se investigue lo ocurrido y recordó que la esta Consejería está en manos de Vox, cuya formación «se lleva muy mal» con todo lo que tiene que ver con la sanidad animal.