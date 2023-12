Tráfico pone el foco en la «preocupante» presencia de medicamentos al volante

Publicado por Manuel Remón Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La llegada de las fiestas de Navidad trae consigo previamente las también tradicionales comidas y cenas de empresa y de amigos, lo que además viene acompañado por las ya también tradicionales campañas de control y vigilancia en las carreteras para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas al volante.

No obstante, desde la Dirección Provincial de Tráfico (DGT) se va a incidir en un fenómeno que ha sido creciente, especialmente desde el fin de la pandemia, la presencia de medicamentos entre los conductores. En este sentido, el director provincial de Tráfico, Raúl Galán, explica que «estamos bastante preocupados con el tema del uso que se está haciendo de los medicamentos, sobre todo ansiolíticos y demás, que afecta a la conducción».

Se trata de medicamentos que tiene prescripción por parte de un facultativo, «a los que recomendamos, y lo hacen, que cuando recetan les digan a los pacientes que no pueden conducir, que no conduzcan con ese tipo de medicamentos, pues está prohibido». Medicamentos que llevan un pictograma que advierte de que no se puede conducir si está tomando este tipo de medicinas. En muchos casos son medicamentos vinculados a un creciente aumento también de problemas de salud mental, también vinculados a la pandemia, y que provocan somnolencia.

De hecho, recientemente, la DGT ha llevado a cabo una campaña de prevención de la somnolencia, una de las causas principales de accidente de tráfico. «Sí es cierto que después de la pandemia ha habido un incremento generalizado de casos relacionados con la alteración de la salud mental y hemos notado una prevalencia muy grande de gente que conduce con este tipo de medicación en el cuerpo», explica el director provincial de Tráfico. Y por ello, añade, «vamos a incidir sobre todo este año en este tema». En la recomendaciones de la DGT para ponerse al volante también se incluyen otros medicamentos relacionados con trastornos del sueño, el párkinson, el dolor, las migrañas, la demencia, las alergias, las afecciones oculares, la gripe y el catarro.

Galán avisa contra el posible desconocimiento que puede haber en torno a los medicamentos de este tipo. Por una parte, «parece que son inocuos y no lo son». Y por otro lado, en contra de lo que se pueda pensar, los medicamentos de este tipo sí dan positivo en los controles de droga que realiza la Guardia Civil de Tráfico.

Conducción y drogas

Durante estas fechas se llevan a cabo campañas de control de drogas con la mirada puesta en las comidas y cenas navideñas. En la que se realizó entre el 7 y el 13 de diciembre de 2020, en plena pandemia 1.753 pruebas de alcoholemia que arrojaron 6 positivos, mientras que se llevaron a cabo 41 teste de drogas, con el resultado de 15 positivos.

En el año 2021, entre los días 6 y 12 de diciembre, se realizaron 1.442 pruebas de alcoholemia, con solo dos positivos, mientras que en las 55 pruebas de drogas que se llevaron se registraron 6 positivos. El pasado año se realizaron menos pruebas en esta campaña especial de controles, con 2.113 test de alcoholemia, con siete positivos, mientras que en drogas se llevaron a cabo seis pruebas con un positivo.

En este ámbito también «estamos preocupados porque tampoco bajan», lamenta el director provincial de Tráfico. Recuerda que en los controles vinculados a campañas específicas, la experiencia adquirida por los agentes hace que sean más selectivos, lo que permite detectar a conductores que presentan síntomas de estar bajo los efectos de las drogas.

La preocupación a la que se refiere Galán viene porque en los controles de drogas que se realizan en el día a día arroja «unos porcentajes que son muy altos». Hace ya tiempo que ha quedado atrás la creencia de que los positivos en los controles de drogas se concentraban durante los fines, vinculado al ocio joven. Galán señala que los positivos en drogas al volante se en «gente de cualquier edad, de cualquier condición económica, incluso entre profesionales de la conducción». De hecho, «hemos encontrado positivos en conductores que llevaban niños al colegio a las nueve de la mañana».

Sobre la presencia de drogas en el cuerpo y los positivos en los controles que realiza la Guardia Civil también hay falsas creencias, como el tiempo que tarda en dar positivo una sustancia una vez que se han consumido. El director provincial de Tráfico explica que «los aparatos para detectar las drogas están calibrados de tal manera que si da positivo una sustancia es porque esa sustancia en el cuerpo en unos niveles que pueden afectar a sus capacidades para la conducción». Es decir, que ese conductor de transporte escolar que da positivo en cocaína el lunes por la mañana, aunque su último consumo fuera hace varias horas «si ha dado positivo en cocaína es porque su cuerpo todavía está afectado por esa sustancia, porque el positivo en esa sustancia se ha calibrado» para un valor que «puede influir en la conducción».

Esta calibración de las máquinas para detectar positivos está pensada precisamente en las alegaciones que a lo largo del tiempo han presentado los conductores que han dado positivo en drogas, con multas que llevan a la vía contencioso administrativa, «hay un perito que te explica cómo se hace el procedimiento, salvo que haya un defecto formal».

Galán insiste en que el problema del consumo de drogas al volante trasciende el ámbito específico de Tráfico, es «más un problema sociológico, es una consecuencia del problema social del consumo de drogas».