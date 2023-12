Un mes sin adjudicar los puestos del Mercado Norte Provisional

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Dice el refrán que las obras de palacio van despacio. Las del Mercado Norte ya parecen el cuento de nunca acabar. En este momento el proceso está en dejar libre las viejas instalaciones, aún sin tener muy claro cuándo empezarán las obras del nuevo, y trasladarse al Mercado Norte Provisional que espera abrir sus puertas. Algo que parecía inminente pero no lo es tanto.

Los comerciantes, que este fin de semana atendían a la clientela, mostraban su malestar porque la adjudicación está estancada. «Aún no sabemos que puestos nos toca en el Provisional, se retrasa porque ellos quieren está ahí vacío, sin obras y sin saber nada». Es la opinión que repiten en varios de los puestos consultados.

El proceso de licitación de los 22 puestos del Mercado Norte Provisional, donde no hay ningún tipo de movimiento de operarios o obras, se cerró el 2 de noviembre. Cuatro días después el concejal de Comercio, Raúl Martínez, hacía balance ante los medios. Se presentaron 23 propuestas y se iniciaba un proceso de subsanación de errores en la documentación presentada y un periodo de análisis de propuestas de negocio y cuantías económicas planteadas.

El problema, aseguraba el concejal, estaban en determinar el proceso para dilucidar si varios comerciantes compiten por el mismo puesto quien se lo queda. Hay una propuesta más que puestos a adjudicar. Pero estimaba que en una semana o como mucho en la siguiente estaría resuelta la adjudicación. Los técnicos de Comercio se han atascado en ese proceso en el que siguen un mes después de cerrarse esa adjudicación de espacios comerciales en el Mercado Norte Provisional.

Mercedes Sendino atiende a uno de los clientes que se acercaban a su puesto de Morcillas de Burgos.OSCAR CORCUERA

«Siete días dijeron que necesitaban para resolver la adjudicación, estamos a 9 de diciembre y aún no sabemos qué puesto nos toca», explica Mercedes Sendino. Ella, con un puesto de Morcillas de Burgos, reconoce que no necesita mucho para el cambio. «No me supone mucha obra adecuarme a un puesto que más o menos de tamaño es el mismo al que yo tengo y no necesito mucho, pero aquí hay gente que necesitará tiempo para adaptarse al nuevo espacio, colocar sus vitrinas, refrigeradores...», reconoce.

Es la situación que viven en Pescaderías Ana. «No sabemos absolutamente nada y necesitamos tiempo para hacer obra, colocar vitrinas, mostradores y luces y adaptarnos a un espacio que es la mitad que el que tenemos ahora, pero es que ni sabemos el puesto que nos ha tocado todavía», explicaba Charo López.

Charo, de Pescaderías Ana, reclama tiempo para poder adecuar sus puestos en el nuevo Mercado Norte Provisional.OSCAR CORCUERA

En la comunicación del número de ofertas presentadas, Martínez calculaba que en febrero se podría abrir la nueva ubicación provisional. Charo estima que en abril no llegarán a cruzar ese río. Su compañera en el puesto fía a más largo plazo el proceso. «Me preguntaba una clienta el otro día y yo calculo que cantamos el Himno a Burgos sin habernos movido».

La desconfianza es la tónica entre los comercios tras años y años bajando persianas para no volver a abrir, dejando de ser atractivos para la clientela joven y sin ver pasar un turista porque «ni en los mapas de turismo de Burgos estamos». Ambas coinciden en que el cambio será para bien. «Cuando estemos todos juntos en el nuevo espacio, provisional, será la bomba» explica Charo. Su pescadería, en la planta baja, donde los puestos vacíos se multiplican, no anima al cliente a acercarse. «A nosotros, aquí abajo, todo vacío y desangelado no nos ayuda mucho, arriba hay algo más de movimiento».

Un puesto provisional en el que calculan que estarán tiempo. «Cuatro años no nos los quita nadie en el nuevo espacio». Reclaman, por ejemplo, que se pongan en marcha los suministros y servicios. «El otro día hasta una gotera vi, es que si no entra nadie, si no se abren grifos o se enciende la luz, es como si estuviera abandonado», reclama Sendino.

La nueva instalación provisional, que ocupa prácticamente toda la Plaza de España, ha supuesto una inversión de más de un millón de euros en un proyecto adjudicado al grupo Hermanos Rubio-Grupo Herce.