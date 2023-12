No habrá huelga. Sindicatos y patronal pactan un convenio que «dignifica» al sector de la hostelería

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Paz social en hostelería a horas de iniciar una convocatoria de huelga. La negociación del convenio sectorial se ha saldado con acuerdo tras meses de reunión, los primeros contactos se iniciaron el 6 de junio, y tras una negociación «especialmente dura», reconoce la portavoz de CCOO, Maribel Juárez. «Todos hemos cedido un poco pero creo que es un acuerdo que dignifica el sector de la hostelería en salarios, que no se pierde poder adquisitivo, y en gestión del calendario laboral», explica.

A última hora de la noche del pasado lunes se pactaron subidas salariales en torno al 10% hasta 2026. El sector alcanzará un sueldo medio de unos 1.300 euros al mes. Las subidas arrancarán en este 2023 con un incremento del 4% más el cálculo de atrasos de julio de 2023. En 2024 se subirá otro 3% mismo porcentaje que se aplicara de subida en 2025. El aumento de la nómina de 2026 está pendiente de la evolución del IPC del año anterior.

Pero no son las únicas mejoras. Se plantea un itinerario claro para alcanzar el estatus de fijo discontinuo. Se calculará la media de días y horas trabajadas en los tres últimos años para alcanzar un contrato fijo discontinuo que obtendrán aquellos trabajadores temporales que encadenen los mismos contratos en tres años. Se regulan días de lactancia que pasan de naturales a hábiles, se mejora el kilometraje pagándose a 0,36 euros y en aquellos negocios con plantilla superior a las 12 personas se ofrecerá un calendario individual con jornadas, días y descansos a un año vista o la adaptación del vestuario y calzado laboral.

De esta manera un trabajador tipo del sector de hostelería pasara a trabajar 1.774 horas al año y suben sus emolumentos en 85 euros al año pasando de cobrar 1.200 euros a 1.300 por una jornada laboral con descansos de 12 horas entre jornada y días de descanso y libranzas o el incremento del cobro de las extras en hostelería que será a 45 euros hora este año y el que viene y a 48 los dos siguientes.

En cuanto a las aportaciones por incapacidad temporal «nuestra línea roja era no perderla aunque hemos tenido que ceder del 100 al 90%», reconoce Juárez. De esta manera en la enfermedad común se pagará del 100 % y a partir del día 180 se abonará el 90% del salario. «Dignificar la profesión corresponde a todos, se quejan los hosteleros que no encuentran personal, pero es que tiene que ser atractivo porque otros sectores como limpieza ya se cobra más que en hostelería y no atraes personal», señalan desde CCOO.