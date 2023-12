Viela, una perra mastina que sufrió un atropello tras ser abandonada, busca hogar esta Navidad

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Viela, de 9 años, es una perra mastina con cruce de perro pastor, que busca un hogar a partir del próximo 26 de diciembre. Es un claro ejemplo de lo que sucede cuando se abandona a una mascota y es que como explica Judith Sánchez, vicepresidenta de la Protección Animales Burgos (Proanbur), fue encontrada atropellada y con dos patas del mismo lado rotas.

«No se podía mover, era un día de 38 grados centígrados en Burgos y nadie se quería hacer cargo de ella, puesto que apareció entre el término municipal y la provincia y ni Policía Local ni Guardia Civil se personaron», recuerda Sánchez. Han pasado largos meses hasta que Viela pudo recuperarse y volver a pasear y todo este tiempo ha vivido con una familia de acogida.

Sin embargo, estos voluntarios, «que son nuestra salvación en estas ocasiones», no podrán seguir haciéndose cargo de ella a partir del 26 de diciembre. Ese día, en mitad de las navidades, Viela será llevada a una residencia de animales donde «estará bien cuidada y no le faltará de nada», pero como indica Judith es una perra cariñosa que apenas requiere una mínima atención. «Es una perra de sofá, muy tranquila, que con que se la saque a pasear 30 minutos tres veces al día es suficiente», relata.

Esta perrita «fue un peluche de cuatro kilos», pero como sucede con los ejemplares de razas grandes, van creciendo y ganando peso. Así lo explica esta voluntaria, que indica que son decenas los casos como el de Viela, de perros que al hacerse adultos son abandonados.

Ahora tiene 9 años y Proanbur trata de evitar que pase el resto de la vida que le queda, «hasta los 13 o 14 años», en una residencia. «Bien cuidada, pero en una jaula», lamenta.

Esta vivencia tiene que servir de ejemplo para que esta historia no se repita. Sin embargo, volverá a suceder y por cientos de veces, porque las cifras de abandonos no dejan de aumentar en la capital burgalesa. Por este motivo, se pone en marcha la campaña 'Adopta, no soy un juguete' en colaboración entre el Ayuntamiento de Burgos y Proanbur, con el objetivo de responsabilizar a los burgaleses de los cuidados que requieren los animales de compañía, que han presentado Carlos Niño, concejal de Medio Ambiente, y la ya mencionada Judith Sánchez.

«Los animales no son cosas y adoptar o ir a un criadero a por un cachorro implica 14 o 15 años de atención y de amor incondicional», recuerdan.

En cuanto a los datos de abandonos de mascotas, desde Proanbur recogen entre 120 y 140, la Protectora de animales otros 200 al año y en la perrera municipal alrededor de 200. «Hay un boom de abandonos que puede venir por la entrada en vigor de la ley de protección animal porque está afectando más a los perros de caza que han quedado desprotegidos», apunta la vicepresidenta de Protección Animal Burgos.

Para las personas que estén pensando en adoptar, desde el Ayuntamiento y desde Proanbur, se anima a echar un vistazo a ambas web donde están las fotos y los datos de interés de los animales que esperan un hogar. En la perrera habrá entre 40 y 50 y en Proanbur del orden de 25.

Recogida de excrementos

Junto a esta campaña, Niño explicaba que se activa otra con el lema ‘El responsable eres tú’, en este caso, recordando la obligación que tienen los dueños de recoger los excrementos y limpiar los orines de sus mascotas.

La Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad tiene a disposición de los burgaleses bolsas y botellines para fomentar esa limpieza y hacer un llamamiento al civismo. «Es tan respetuoso tener una mascota, como respetar a la gente de alrededor», afirma el edil.

A este respecto, desde Proanbur, Sánchez remarcaba que es importante la recogida de los excrementos, «porque pagamos unos por otros, es una cuestión de cordialidad y de pensar que lo que no haces en tu casa no lo hagas fuera».