Expo Burgos comenzará a cobrar forma en 2024

Expo Burgos empezará a cobrar forma en 2024. Hoy se daba el primer paso para que así sea, según ha explicado el concejal Juan Manuel Manso, al término del consejo de administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el que se daba luz verde a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permitirá disponer en una sola parcela de los 205.000 metros cuadrados en los que se ubicará el recinto ferial.

Este cambio, además de transformar la calificación del suelo industrial a dotacional, lo agrupa en un único solar, lo que según el equipo de Gobierno actual es «mucho más interesante que tenerlo disperso», explicaba Manso.

«Hoy sí podemos decir que a partir de este momento comienza a nacer Expo Burgos y estamos convencidos de que a lo largo del próximo año veremos en la zona las primeras máquinas y podrán arrancar las obras», añadía el edil de Urbanismo.

Con la aprobación de esta mañana se pone en marcha, pues, un plan ambicioso para la citada parcela que precisará hasta dos mandatos para completarse del todo. La previsión es invertir 15 millones de euros en estos cuatro años, con los que proveer a la zona de los elementos suficientes para que Expo Burgos «eche a andar» y destinar una cuantía similar «o incluso superior» durante los cuatro siguientes.

De momento, a la espera de formalizar la modificación iniciada, el siguiente paso será licitar el proyecto, a cargo de una partida que va a figurar en el presupuesto municipal de 2024. «La idea que tenemos es redactar en primer lugar una especie de plan director que diseñe el conjunto, que luego podrá ser transformado o no en función de las necesidades, y además desarrollar el proyecto concreto de alguna de las partes que lo conforman. Queremos que sean documentos independientes, como separatas, para que cada uno de ellos no imposibilite la realización de los demás», detallaba el concejal.

La primera de las piezas de este puzle -presentado ya en verano como una de las apuestas prioritarias del bipartito- en definirse habrá de ser, por plazo, la explanada que será el destino definitivo de las barracas. El objetivo es que este espacio esté listo para acogerlas en junio de 2025. Cubrirá de paso esta área, una vez esté habilitada para ello, otra «gran necesidad» de la ciudad, pues será también el espacio «adecuado para grandes actuaciones musicales y culturales del que ahora carecemos», subrayó Manso.

En concreto, las cuentas del próximo ejercicio reservan 600.000 euros que además de financiar el impulso de Expo Burgos permitirán acometer también las obras de los accesos peatonales y para VMP de Villatoro. También desde ayer esta asignatura pendiente parece más cerca de resolverse, pues los cambios en el PGOU también buscan desatascar este histórico compromiso con los vecinos de este barrio periférico. Así, una vez que la modificación se corrobore en el Pleno que se celebrará el 29 de junio, habrá un periodo de dos meses para que «todo el que considere que el proyecto atropella sus derechos pueda alegar convenientemente».

En este caso en concreto, si nada se tuerce, los trabajos comenzarían en septiembre -pues redactar y licitar el proyecto, según calculó el edil, tardará apenas seis meses tras culminar el mencionado plazo de alegaciones- lo que en teoría haría posible iniciar las obras tras el verano.

A favor de aprovechar el proyecto de las cocheras

Otra modificación del PGOU servía para «poner orden» en la parcela que ocupan las instalaciones de Almacenes Municipales, que pasará a considerarse suelo dotacional. Podrá acoger así, en la superficie no utilizada, de 48.000 cuadrados, las nuevas cocheras de los autobuses urbanos. Y es que el actual equipo de Gobierno decidía paralizar la propuesta del anterior de instalarlas en el espacio que ahora absorberá Expo Burgos, para levantarlas en la fase uno del polígono de Villalonquéjar.

Con todo, el edil de Urbanismo, Juan Manuel Manso, se mostraba favorable a aprovechar al máximo el proyecto ya redactado, adjudicado para el otro emplazamiento por el bipartito de PSOE y CS. Si bien la última palabra la tendrán los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que actualmente estudian la documentación para pronunciarse, Manso aseveró que la voluntad de PP y Vox es ajustar el texto ya elaborado, con las modificaciones oportunas, a la nueva ubicación, «que además tiene una forma muy similar».

Explicó al respecto que así se lo han trasladado al estudio de ingeniería firmante y «la predisposición es buena por ambas partes». Si los técnicos jurídicos no permiten aprovechar el proyecto, habría que rescindir el contrato y promover un nuevo concurso, «aunque hay informes que en todo caso podremos reutilizar», apostilló.

Sobre las críticas del PSOE, Manso consideró que «la verdadera pérdida hubiera sido hacer algo que no creemos adecuado», en referencia a la anterior localización.