El PSOE tilda de "cutre" la programación navideña municipal

La edil socialista criticó la ubicación del arco luminoso en un lugar para el que no estaba pensado.

Publicado por Laura Briones Burgos

"Cutre". Ese es el rotundo apelativo con el que la socialista Blanca Carpintero, exconcejal de Festejos hasta el pasado mes de junio, calificaba en conjunto la programación navideña municipal. A tal conclusión llegaba tras repasar en rueda de prensa los distintos aspectos de una oferta lúdica que, a su juicio, "dista de lo que una ciudad como Burgos merece".

Recopilaba así las críticas que desde la oposición ha lanzado el PSOE en las últimas semanas sobre aspectos tan diversos como la iluminación, la instalación de distintos elementos o las actividades previstas. Respecto al primer punto, Carpintero confirmaba que, "como avanzamos en su momento, los milagros no existen ni en Navidad y pese a que el concejal José Antonio López anunció unos adornos más bonitos y más baratos, el resultado ha sido pobre y triste".

Más allá del "ridículo" del día del encendido, con un pino "que suscitó la mofa en redes sociales", la edil socialista consideró que "está muy bien llevar las decoraciones luminosas a los barrios, pero no así". En su opinión ha sido especialmente cuestionable la ubicación del arco que pasaba del Espolón a la plaza Santiago.

"Se diseñó el año pasado específicamente para el lugar en el que se colocó, tenía un sentido", recordaba, para lamentar que su traslado omitiera las indicaciones técnicas -por el destino escogido- y obviara que en su nuevo emplazamiento este elemento "no conducía a ninguna parte". "Hubiera quedado mucho mejor, por ejemplo, en la recién remodelada calle Roma", ha sugerido.

Especial hincapié ha hecho Carpintero en el "cúmulo de tráileres y jaimas sin orden alguno" que han rodeado estos días a la Catedral, generando malestar, según la concejal del PSOE, no solo a los burgaleses que carecían de alicientes para acercarse a un centro urbano "desangelado", también a los turistas, que se las veían para hacer fotos al monumento "con un camión escenario plantado a sus pies". Al respecto, se preguntaba si Patrimonio, "que tan sensible se ha mostrado con la instalación de señales o pequeños carteles", no tiene nada que decir.

Otra muestra de la Navidad "de mal gusto" que para los socialistas ha planteado el bipartito, "pese a disponer de un presupuesto suficiente", se podría traducir en un agravio comparativo hacia los artesanos, promotores del mercado de oficios emplazado junto al Espolón. Y es que el grueso de las actividades culturales se desarrollaban en las inmediaciones de la otra feria, la protagonizada por las marcas vinculadas a Burgos Alimenta.

También ha criticado Carpintero la falta de consideración con el público familiar al alejar las atracciones de la Plaza Mayor y colocarlas "en la zona más fría de la ciudad", junto al río. Recordaba a los actuales responsables que una buena programación, además de partida, "debe prestar atención a la estética y cubrir las necesidades de los beneficiarios", lo que en esta ocasión, precisaba, no ha ocurrido.

Sí salvó Carpintero de la 'quema' la cabalgata del 5 de enero. La razón, según la concejal, es que "la dejamos presupuestada el equipo de Gobierno anterior y gestionamos el contrato de elaboración de las carrozas que los que nos han sucedido han prorrogado".

Fiestas de San Pedro y San Pablo

Al hilo y en vista del resultado, Carpintero ha querido expresar su temor por el diseño de las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo. Así, ha aprovechado el balance navideño para lanzar un llamamiento a la "concejal desaparecida", en referencia a la que "creo que es presidenta de la Gerencia Municipal de Cultura", Marta Alegría, para que tanto su área como Festejos "tengan el papel que merecen en el presupuesto de 2024".

Indicaba además que es llamativo que "se hable tan poco de cultura y que las políticas en esta materia sean tan desconocidas" en el que es un año clave, añadía, para la consecución de la capitalidad europea en 2031.

En concreto, sobre las fiestas de San Pedro y San Pablo celebraba que, si finalmente el bipartito decide concentrar la actividad en una semana y promover una cabalgata nocturna, se apueste por las ideas del PSOE "planteadas hace meses e incorporadas en nuestro programa electoral". Confesaba, no obstante, sus sospechas de que la reducción de días festivos vaya a suponer un recorte del gasto, lo que los socialistas rechazan de plano.

Carpintero manifestó su curiosidad por conocer la opinión sobre este cambio de algunos que "pusieron zancadillas cuando se planteó en el anterior mandato y que ahora son concejales del equipo de Gobierno que lo promueve". Se refería así al edil de Turismo, Fernando de la Varga, otrora representante del sector hostelero. La concejal socialista reclamaba además "dignificar" las vestimentas de los danzantes.