El PSOE pide a Ayala que «evite el chantaje de la Junta con el Silo»

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, ha pedido a Ayala que «siga insistiendo que nos cedan la parcela del Silo que tanto necesitamos» y trate de «evitar el chantaje que ya intentó con nosotros la Junta». Se trata de una franja de la zona en torno al Silo que permitiría contar con otro aparcamiento disuasorio en Gamonal que diera servicio a la zona de Capiscol y G-9. «Me temo que la Junta de Castilla y León va a chantajear con el Silo por lo que ha dejado entrever el presidente de la Gerencia de Urbanismo», reflexiona el ex alcalde.

Asegura que en su etapa al frente del Ayuntamiento, al solicitar la franja de terreno necesaria para completar el aparcamiento, la administración regional, «que ya la había ofrecido en el 2016», reclamó que la cesión de la parcela incluía el edificio del Silo. Algo «artificial puesto que son parcelas distintas y están en sectores urbanos distintos», especificó Daniel Garabito.

Aún y así, el anterior equipo de Gobierno aceptó pero «no quisieron cedernos la parcela porque somos rojos socialcomunistas, por lo que sea, ahora que están los suyos, pido que se acelere la cesión de esa parcela para solventar el problema de aparcamiento en Gamonal», zanjó Daniel de la Rosa.

El alcalde reclama a Ayala «evite la mayor demora en la cesión, si hay que negociar la parcela en su conjunto que se negocio, el silo no creemos que tenga utilidad, sería una cuestión de quien paga el desmontaje, pero lo importante es la parcela y desbloquear el proyecto».

Sobre aparcamientos, el PSOEse mostró satisfecho por que se continúe con el proyecto de ampliación del aparcamiento disuasorio de Las Torres. El consejo de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado el inicio del expediente para el contrato de las obras de reordenación de las naves colindantes al parking, en la calle Manuel Altolaguirre. «En el último estertor de la legislatura aprobamos el proyecto de demolición de las naves de Altolaguirre para ampliar el disuasorio de las Torres con 150 nuevas plazas y vemos que el proyecto continua adelante», señaló Daniel Garabito. Apuntó que cinco de los seis proyectos se ha votado a favor porque es una continuidad de su trabajo con el que están de acuerdo.

Agradeció la valoración positiva de la intervención en el disuasorio de las Torres «nos comentaban en la comisión que el aparcamiento sí funciona, que la gente que aparcaba en Grandmontagne lo usa y estamos satisfechos de haber sacado los coches del corazón de gamonal y de activar un espacio infrautilizado», señaló.

Apoyo también a concesución del otro disuasorio en el silo pero un no rotundo al aparcamiento en altura que se plantea en María Amigo. «Un parking en una calle es algo que no vemos en absoluto, no se puede cubrir la carencia de plazas a costa de perder una calle», sentenció.

Dudas también al proyecto de continuidad del tramo del bulevar ferroviario. Se ha aprobado un contrato menor para la revisión y adaptación de la urbanización del Bulevar en el tramo 4 en su primera fase de ejecución. El encargo se ha realizado a MBG Ingeniería que tendrá tres meses para realizar ese análisis. Parece que se descarta la continuidad de la versión del Bulevar low cost de 2013 a recuperar la de Herzog y Meuron, según Garabito. «Entendemos que es una rectificación a la presión de no consolidar una actuación cutre y provisional en definitiva». Aunque el edil del PSOE tiene dudas «si se ejecuta lo proyectado, bien, pero no venos la necesidad de gastar lo que podrían llegar a ser dos millones de euros en un tramo para dar servicio... ¿ a quién? Solo hay solares», apuntó.

A lo que muestran su total apoyo es a la puesta al inicio del estudio de viabilidad a Senda Sostenible para crear una o varias comunidades energéticas en el polígono industrial de Villalonquéjar y sorpresa ante la actitud sumisa de Vox en un tema medioambiental. «Nosotros lo incluimos en el Plan de Vivienda, mantuvimos contactos y es fantástico que se apueste por la Agenda 2030, nos sorprende que Vox Burgos sea partidario porque no hay mas Agenda 2030 que buscar alternativas energéticas como esta», señaló Garabito.