Premios Ciudad de Burgos. La M.O.D.A. recibe el reconocimiento como 'Embajador del Año'

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los Premios Ciudad de Burgos se entregarán el próximo 24 de enero en una gala en el Fórum Evolución, según ha anunciado la alcaldesa Cristina Ayala, que recordaba que esta será su undécima edición. «Este es un formato que me gusta y no hemos pensado en introducir novedades, aunque no lo descarto en el futuro», aseguraba durante la presentación de los galardonados en la edición de 2022, que todavía no se habían entregado.

Los galardones reconocerán a la Fundación Caja de Burgos, las asociaciones del Centro Sociosanitario Graciliano Urbaneja, Diego Crespo, la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar y La M.O.D.A. en sus diferentes categorías.

Como ‘Embajador del Año’, Ayala ha destacado el papel de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) que lleva el nombre de Burgos, allí donde actúa en la que considera «una larga y exitosa trayectoria» en el panorama musical nacional e internacional. El jurado ha puesto en valor su disco ‘Nuevo Cancionero Burgalés’, inspirado en el folclore burgalés a partir de los cancioneros de Federico Olmeda y de Antonio José, proyectando en todos los medios una imagen positiva de las tradiciones y cultura de la ciudad y provincia, con una gira por todo el país durante el año 2022 que se cerró en su mes de noviembre en el Wizink Center de Madrid.

En la modalidad ‘Conocimiento e Innovación’ el jurado ha decidido por unanimidad otorgar el premio a la Fundación Caja de Burgos «por su importante labor en las varias iniciativas que promueve fomentando la educación y la difusión del conocimiento».

Entre ellas, destaca ‘foroBurgos’ que se ha consolidado como una plataforma de intercambio de experiencias y conocimiento entre los empresarios de la ciudad para la mejora de su gestión e innovación de sus corporaciones. También sobresale Polo Positivo, una iniciativa diseñada para la mejora del conocimiento y el desarrollo de proyectos para atraer talento al sector industrial burgalés.

En la categoría ‘Convivencia’ recibirá el galardón, tras la decisión unánime del jurado, las asociaciones que prestan su servicio en el Centro Sociosanitario Graciliano Urbaneja. «Un ejemplo de colaboración, inclusión y convivencia de las once entidades sin ánimo de lucro relacionadas con la salud que actualmente comparten este espacio», donde desde enero de 2008 desarrollan su actividad en la búsqueda y la mejora de la calidad de vida de los usuarios y de sus familias, proporcionándoles un mejor acompañamiento a lo largo de su enfermedad. El centro se ha convertido, además, en un lugar que favorece la sensibilización y concienciación de las diferentes patologías que conciernen a cada una de las asociaciones.

En el apartado ‘Creatividad’ el jurado ha decidido por unanimidad entregar el Premio Ciudad de Burgos a Diego Crespo «por su importante labor como dinamizador cultural a través de la dirección artística y la coordinación de los más importantes eventos de música clásica que se celebran en el municipio, su espíritu de colaboración en la actividad cultural de la ciudad, así como por su relevancia como instrumentista y, en especial, en el fomento y difusión de la música de los autores burgaleses».

Por su parte, la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar será reconocida en la modalidad de ‘Desarrollo Sostenible’.

El jurado, tras una elección por unanimidad, ha resaltado el proyecto realizado durante el año 2022 denominado ‘Polígono Circular’, que ha sido finalista en los premios internacionales ‘Innovation in Politics Awards 2023’, a los que se presentaron más de trescientas candidaturas. Esta iniciativa supone «un avance significativo en la consecución de una economía circular y una gestión de residuos más eficiente, buscando una red entre las diferentes empresas del polígono y encaminado a la producción de energía térmica y eléctrica».

La propuesta impulsa, asimismo, la concienciación ecológica y social, poniendo en valor los huertos urbanos colaborativos, orientados a promover la cultura sostenible y solidaria, y que suponen un gran avance para lograr los objetivos de la ciudad en la reducción de los residuos industriales.

Por otro lado, el equipo de Gobierno se plantea poner en marcha la edición de los premios correspondientes a 2023, que lleva cierto retraso en cuanto que los de 2022 no se habían entregado. De esta manera, hacia el otoño de 2024 podría fijarse la entrega, aunque primero habrá que lanzar el proceso de recogida de candidaturas.