La Barriada Inmaculada aspira a iniciar las obras de regeneración urbana este año

Publicado por Natalia Escribano Burgos

La regeneración urbanística de la Barriada Inmaculada vivirá este 2024 un momento importante, porque después de largas tramitaciones administrativas, podrían verse las primeras obras hacia la mitad del año.

Una veintena de bloques con 200 viviendas dieron el paso de apuntarse a este proyecto de la mano de las empresas Grupo Rehabitat y Canal a4, que se han encargado de tramitar la solicitud de subvenciones europeas ante la Junta de Castilla y León, así como de preparar los proyectos y pedir las licencias en el Ayuntamiento de Burgos.

Las iniciativas de regeneración de barrios en los que primen las actuaciones de eficiencia energética cuentan en este momento con importantes ayudas por parte de los conocidos fondos Next Generation.

Este proyecto en la Barriada Inmaculada, que prevé renovar las cubiertas, las ventanas, las galerías y construir fachadas ventiladas, cumple todos los planteamientos de las subvenciones lanzadas por la Unión Europea. Los promotores esperan que, tras presentar las solicitudes durante 2023, esté próxima la resolución positiva para comenzar a actuar sobre el terreno.

Y esto será posible este 2024, puesto que, desde el Ayuntamiento de Burgos, cuentan con el visto bueno favorable del área de Urbanismo, después de varias reuniones entre las partes implicadas, como explica el arquitecto Diego Herrero, de Grupo Rehabitat.

El proyecto básico muestra el modelo que deberán de respetar los futuros bloques para conseguir una imagen homogénea y un mismo estándar de calidad para los 20 bloques que se han sumado en un primer momento.

Recreación de los bloques de la Barriada Inmaculada. GRUPO REHABITAT

Uno de los próximos pasos ante la administración local será la presentación del proyecto de ejecución que ya está redactado, pero antes de enviarlo a los técnicos municipales se prefiere esperar a contar con la resolución de las ayudas. De esta forma, los vecinos no tendrán que adelantar el coste de la licencia, que ronda los 5.000 euros por bloque y unos 500 euros por propietario.

En cuanto reciban la subvención por parte de la Consejería de Vivienda, que se encarga de la gestión de los fondos europeos, se realizará este trámite. Los arquitectos confían que, una vez se presente el proyecto de ejecución, el inició de las actuaciones irá a continuación.

Los 20 bloques que se han unido a este proyecto están distribuidos por todas las calles de la Barriada Inmaculada y es una buena representación, teniendo en cuenta que hay 58 edificios de viviendas, en esta zona del corazón de Gamonal.

Con las 200 primeras viviendas, que se han unido al proyecto de transformación y mejora urbanística, aspiran a captar entre 3,7 y 3,8 millones de euros subvencionados, cantidades que permitirán abordar entre el 80 y el 100% del coste total de las obras.

Las familias con rentas inferiores a los 12.000 euros anuales podrían, de acuerdo a las bases de las ayudas, financiarse toda la intervención, que se ha calculado en una media de unos 4.500 euros una vez descontada la subvención de 18.800 euros por piso.

Las comunidades de propietarios debatieron en su momento sobre la posibilidad de gestionar este proyecto como un Área de Regeneración Urbana (ARU), como se hizo en el barrio de San Cristóbal y en Río Vena, dos proyectos en los que también han estado implicados los estudios de arquitectura antes mencionados.

Finalmente, se descartó por la demora que suponía este modelo de gestión y porque «no ofrecía una ventaja en cuanto a la subvención que se podía conseguir». Algo que no ocurriría en los barrios mencionados anteriormente, ya que no existían los fondos Next Generation.

Los arquitectos están a la espera de una segunda convocatoria para seguir sumando bloques a este proyecto de regeneración urbana.