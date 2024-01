En San Julián ellas toman el mando

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Barrio de San Julián es otro de los epicentros festivos de la ciudad durante este fin de semana. Una de las primeras citas de las fiestas de barrio de la ciudad que mantienen la tradición desde hace décadas de la elección de una vecina como alcaldesa del barrio por un día. Este año Teresa Pérez Saiz ha sido elegida para cumplir con esta tradición.

«M han escogido los vecinos y vecinas y muy contenta porque creo que va a ser una experiencia muy bonita que, además, me ha cogido por sorpresa porque no me lo esperaba », explicaba a los medios de comunicación. Su función será la de presidir el barrio durante estos días con una apretada agenda.

Esta tarde a partir de las 18 horas en la Peña El Monín estará receptiva a todos los vecinos para que le expresen las necesidades y peticiones del barrio. Recogerá las principales y el próximo jueves, como marca la tradición, se lo trasladará al primer edil de la localidad. Además a partir de las 20.30 horas «los maridos y señores de San Julián procederán a preparar la cena para que podamos degustarla las mujeres del barrio y serán los señores quienes nos la sirvan», explicó Carolina Álvarez.

Este año, como novedad y por primera vez en los más de 30 años de tradición, la alcaldes de San Julián se entrevistará con su homóloga en toda la ciudad al tener por primera vez una mujer como alcaldesa de la ciudad con la quien despachar los asuntos de su barrio.

En el programa actividades infantiles, actividades juveniles como discomóvil y orquesta a partir de las 12 de la noche el viernes.

Repetirán el Sábado, el día grande, con la misa en la que la ciudad renueva la advocación a San Julián Obispo, un burgalés que fue obispo de Cuenca y salvó a la ciudad de una peste razón por la que se le realiza esta advocación cada año desde 1600. Tras la misa, oficiada por el Arzobispo de Burgos, Mario Iceta, habrá tiempo para el folclore tradicional con el grupo Trébede y se repartirán los conocidos julianitos.

El sábado también discomóvil y verbena harán del barrio de San Julián una cita obligada. «Intentamos hacer actividades para toda la gente, especialmente la gente joven para que disfruten especialmente en discomóvil y verbena y vamos a disfrutar», anima el presidente de la Asociación de Vecinos de San Julián, Luis Guerra.