Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha cumplido su objetivo. Cientos de tractores han tomado este martes 6 de febrero las calles de Burgos, colapsando las principales vías de la ciudad, para visibilizar el malestar del sector primario desde múltiples frentes: desde el encarecimiento de los costes de producción hasta las exigencias normativas de la Política Agraria Común (PAC).

Las tractoradas convocadas en una veintena de provincias han encontrado acomodo en cuatro puntos de la provincia. Agricultores y ganaderos procedentes de Miranda de Ebro y Briviesca han confluido en Pancorbo. Además, la UCCL también se ha movilizado en Aranda de Duero y Medina de Pomar. De entrada, la presidenta del sindicato en Burgos, Susana Pardo, estimaba a primera hora de la mañana un seguimiento de entre 1.500 y 2.000 vehículos.

«La desesperación hace que al final toda la gente salga a la calle a protestar», remarcaba Pardo desde el punto de partida en la capital, en el entorno de La Milanera, flanqueada por el coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González Palacín. Y no ha dudado en poner el foco sobre los jóvenes, obligados a «meterse en inversiones muy grandes» cuando «no han cobrado absolutamente nada» en concepto de ayudas para paliar los efectos de la sequía del año pasado.

Tractores en la calle San Pedro y San Felices.L. B.

Tampoco ha pasado por alto la presidenta de UCCL en Burgos otros frentes abiertos del sector como la ausencia de un «principio de reciprocidad» a la hora de competir con productos procedentes de terceros países, la «asfixia burocrática» que impone la Unión Europea o las normativas medioambientales que el cambo de cumplir mientras «nos quieren llenar toda España de placas solares metiendo cemento».

«Queremos que la sociedad se dé cuenta de que somos un eslabón muy importante de la cadena» Susana Pardo, presidenta de UCCL Burgos

«Queremos que la sociedad se dé cuenta de que somos un eslabón muy importante de la cadena», enfatizaba Pardo antes de reivindicar un «gasoil profesional» para el sector agrícola, libre de impuestos, y «políticas reales» por parte de las administraciones públicas, ya sea la Junta de Castilla y León, el Gobierno Central o la UE. En este sentido, considera que no existe una verdadera voluntad de cambiar las cosas. De lo contrario, hubiese sucedido como con la guerra de Ucrania, cuando «se pusieron de acuerdo en un minuto para que todos pudiéramos sembrar pipas y quitar el barbecho».

Burgos, ¿punto de partida de las protestas?

Consciente de que muchas de las manifestaciones convocadas -no solo hoy- parten de otras organizaciones o de una supuesta «sociedad civil» de dudoso origen que se teóricamente se moviliza por WhatsApp, Pardo ha querido puntualizar que Unión de Uniones fue la primera organización que promovió las protestas a nivel nacional. Asimismo, ha asegurado que se invitó al resto de organizaciones a establecer una «unidad de acción» que no finalmente no se ha conseguido. Por lo tanto, opina que los demás han ido «a rebufo».

Según la presidenta provincial de UCCL, fueron los jóvenes burgaleses afiliados a este sindicato quienes «empezaron a mover» las protestas que actualmente se están replicando en gran parte de la geografía nacional. «Desde Burgos es donde ha saltado ha todos los sitios. ¿Por qué? Porque hay problemas», ha sentenciado.

Por su cuenta

Muchos de los participantes en esta multitudinaria manifestación acudían a Burgos por su cuenta, completamente ajenos a las directrices marcadas por la UCCL, con el objetivo de hacerse notar desde primera hora de la mañana.

Tractores cortando el tráfico en la rotonda de la avenida de la Universidad.D. S. M.

Aparte de colapsar diferentes calles de la ciudad, un grupo de personas que nada tenían que ver con la organización se han apostado, pasadas las 9 de la mañana, en la rotonda que conecta la N-120 con la avenida de la Universidad, donde ya se vislumbraba un amplio frente de tractores procedentes de la carretera del Cementerio. Con esta acción, su única pretensión era impedir el tránsito de vehículos antes del inicio de la manifestación, con salida en la Escuela Politécnica Superior en dirección al Puerto Seco de Villafría previo paso por la Delegación Territorial de la Junta.