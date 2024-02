«Incumplimientos graves» en el Fórum Evolución en materia de seguridad

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No ha transcurrido ni un mes desde su nombramiento, pero el nuevo director de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (Promueve), Alejandro Sarmiento, ya ha detectado una serie de «incumplimientos graves» en materia de seguridad que afectan a las instalaciones del Fórum Evolución.

Durante sus diez primeros días al frente de Promueve, Sarmiento ha podido acreditar distintas «incidencias» que, básicamente, no cumplen la normativa vigente. A modo de ejemplo, detalla que los certificados técnicos de la instalación eléctrica del Fórum llevan sin actualizarse desde hace dos años. Además, asegura que los medios para la prevención y extinción de incendios en el aparcamiento están caducados desde hace 22 meses y que los planes de autoprotección del parking y del propio Fórum no se han actualizado desde el 22 de abril de 2023 y desde hace 10 meses, respectivamente.

También señala el director de Promueve que las 44 cámaras de seguridad del complejo, tanto interiores como externas, llevan sin funcionar desde enero de 2021, amén de incumplir la normativa vigente de protección de datos desde el año 2014. Asimismo, advierte que no existe una diferenciación entre vestuarios masculinos y femeninos en el aparcamiento del Museo de la Evolución Humana (MEH).

Otro aspecto sobre el que Sarmiento hace hincapié, hasta el punto de pedido «autorización» al Consejo de Administración de Promueve, guarda relación con las redes sociales del Fórum. A este respecto, indica que no se han incorporado nuevos contenidos promocionales desde noviembre del año pasado porque su anterior responsable aún no ha devuelto las contraseñas. Por este motivo, ha solicitado un «contacto informal previo a las acciones que correspondan».

Una vez realizado este análisis, Sarmiento de da dos meses de plazo para subsanar estas deficiencias. No en vano, la programación prevista en el Fórum se desarrollará con total normalidad porque el hecho de que «el plan de autoprotección esté caducado no significa que no exista». Además, considera que suspender los eventos ya cerrados supondría una «consecuencia excesiva».

Desde un plano político, el concejal del Partido Popular y presidente de Promueve, César Barriada, achaca el «fracaso» del ente a la gestión del anterior equipo de Gobierno liderado por Daniel de la Rosa. En su opinión, el panorama actual es fruto del «abandono» y la «desgana» de un ejecutivo, conformado por el PSOE y Ciudadanos, cuyo legado no es otro que una «legislatura perdida».

Uno de los principales errores cometidos en el seno de Promueve, según Barriada, sería «el gasto desmedido que ha ido incrementándose notablemente ejercicio tras ejercicios» y que ha derivado en «duplicidades» en puestos directivos que se están intentando corregir a través de un proceso de «racionalización».

De aquí en adelante, con Sarmiento como máximo responsable técnico de la Sociedad, Barriada aboga por culminar la reorganización del organismo, subsanar las «deficiencias» y consolidar una «herramienta ágil» y «eficiente» para «potenciar una imagen positiva de la ciudad». Solo así, concluye, volverá a ser «un centro de atracción para la industria, el turismo y la economía».