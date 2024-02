La enfermera pediátrica del Hospital Universitario de Burgos que muestra su profesión a través de la ilustración

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Marina Peix (1994) es enfermera pediátrica del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) desde abril del pasado 2023. Se ha criado entre lápices y pinceles desde que era solo un bebé gracias a unos padres que «se dedicaban al arte de forma profesional». El arte siempre fue protagonista de su hogar y así se enamoró de él, pero cuando tocó escoger qué estudiar y por circunstancias del momento se decantó por Enfermería. Tras el primer año de carrera pensó que aquello no era lo suyo y se matriculó en Bellas Artes, donde fue admitida.

Sin embargo, una vez más, el arte tendría que esperar. Al menos por el momento. Y es que finalmente Marina decidió continuar con su formación sanitaria y fue aquel año «cuando cogí gusto a la profesión de enfermera y a su amplio rango de actuación».

Durante su formación descubrió que el ámbito sanitario y el arte podían unirse y ofrecer herramientas y recursos tanto a los propios profesionales de la salud, como a los pacientes y sus familias. «En aquel momento conocí la terapia artística, una técnica que utiliza las artes plásticas como medio para recuperar o mejorar la salud física, mental, el bienestar emocional y social de la persona y fue el tema central de mi Trabajo Fin de Grado».

Esta salmantina de nacimiento realizó su residencia en el Hospital Severo Ochoa de Madrid. En aquella etapa su faceta artística seguía desarrollándose y lo hacía gracias a unas viñetas en @marina.peix en las que contaba su día a día en la profesión e historias «curiosas o especiales» de las familias a las que conoció en el centro hospitalario. También en aquellos años, Marina conocería la figura de Silvia Sánchez- @enfermeriacreativa- y descubrió la medicina gráfica.

La enfermera pediátrica del HUBU se dio cuenta de que quería poner su arte al servicio de esta modalidad que «utiliza el cómic, la novela gráfica, la ilustración y las infografías como herramientas de comunicación sanitaria».

Y es que la medicina gráfica no se queda solo en el ámbito sanitario. «De hecho tiene cuatro vertientes comunicativas: entre profesionales sanitarios; de profesional a paciente; entre pacientes que están pasando por la misma experiencia o enfermedad y como terapia artística, es decir, para uno mismo», apunta Peix.

La medicina gráfica «ha ido creciendo poco a poco», señala la sanitaria, quien explica que su trabajo final de residencia fue ‘¡Achús! Cuidados y mimos en síntomas respiratorios’, un cómic que pretendía ser un recurso sanitario para mejorar los conocimientos de padres y madres sobre los cuidados respiratorios del menor en el domicilio.

Marina mira a cámara con un boli en la mano.©Tomas Alonso

Y lo fue. Y es que, la enfermera desarrolló posteriormente un estudio de campo sobre la utilidad del recurso bajo el título ‘El uso del cómic para mejorar los conocimientos y habilidades de los padres y madres en los cuidados respiratorios del niño’ y publicado en la revista Conocimiento Enfermero. «Los resultados fueron muy buenos porque se demostró que este tipo de herramientas visuales mejoran los conocimientos, en este caso de los padres», explica.

Poco después Peix realizaría su primer trabajo artístico profesional. Se trataba de una serie de ilustraciones diseñadas para el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. «’Margarita y Ramón aprenden un montón’ quería acercar la ciencia a los más pequeños», recuerda Peix, quien señala que «en aquel momento descubrí lo complicado que es a nivel profesional el mundo de la ilustración».

Poco después llegaría la pandemia, un momento que a Marina le sirvió para «dibujar y crear mucho» además de reivindicar la dureza de una profesión que en aquella experiencia se puso al límite. En aquel momento la enfermera desarrollaba su profesión en el Hospital de Cruces en Bilbao entre la UCI Pediátrica y el área de lactantes. «Fueron momentos muy duros», relata y recuerda que creó más de una viñeta denunciando «las pésimas condiciones en las que teníamos que desarrollar nuestro trabajo, con una gran falta de Equipos de Protección».

Poco valorada

Marina ha mantenido esa faceta reivindicativa a través de la ilustración, especialmente para poner en valor la Enfermería Pediátrica, una especialidad que considera «fundamental» pero que está «muy poco valorada».

En este sentido, Peix recuerda que la labor de la enfermera pediátrica se desarrolla en seis ámbitos: urgencias y cuidados intensivos; primeras 48 horas, Atención primaria, hospitalización, atención escolar y atención crónica y cuidados paliativos.

Precisamente Marina considera que la viñeta que recoge esta labor- encargada por la Federación de Asociaciones de Enfermería Pediátrica- es «una de las más especiales» que ha hecho. En ese ‘álbum’ de viñetas especiales, Marina también incluye la historia de Lucía.

«La pequeña se tuvo que someter a una intervención y después pasó un tiempo en la UCI, donde necesitó un incentivador respiratorio, un aparato que no es de uso común. No recordábamos bien cómo se usaba y las instrucciones no eran claras por lo que hice una infografía para que los profesionales que tuvieran que volver a usarlo encontraran una información sencilla».

El último trabajo de Marina ha sido la creación de la guía ‘Bronquiolitis en la UCIP. Guía para padres y madres’, editada por el HUBU. «Hice este recurso como trabajo final del Máster de Medicina Gráfica», apunta la enfermera e ilustradora.

«Lo revisó un equipo multidisciplinar de médicos, TCAEs y enfermeras y el hospital ha editado 300 guías», apunta Peix quien recuerda que se puede descargar en su web y a través de códigos QR que se encontrarán en «los carteles que estamos preparando para poner en diversos espacios».

El objetivo ahora «es darle difusión a esta guía» y que «sea un recurso útil para otros hospitales y centros de salud a nivel nacional», señala Marina, quien tiene claro que su futuro seguirá ligado a la Enfermería Pediátrica y a la ilustración.