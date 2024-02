Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Dos paradas clave en la segunda e «histórica» tractorada de Burgos enmarcada en las protestas del sector agroganadero que se están desarrollando por todo el país a lo largo de este mes. Primero en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y, a continuación, en la Subdelegación del Gobierno. En ambos emplazamientos, representantes de Asaja, UPA, COAG, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y la plataforma provincial de Agricultores y Ganaderos Unidos han entregado este miércoles un comunicado conjunto en el que se plasman las principales reivindicaciones del sector.

La manifestación, que está transcurriendo sin incidentes, ha vuelto a poner de manifiesto el hartazgo de agricultores y ganaderos frente a los bajos precios, la Política Agraria Comunitaria (PAC) y la «competencia desleal» que sufren por parte de terceros países cuyos productos no pasan los mismos controles sanitarios y de calidad que los autóctonos.

«Al consumidor le estamos protegiendo los agricultores y ganaderos de aquí», enfatizaba el coordinador provincial de COAG, Cristian Martínez, antes de exigir «productos de calidad y una competencia digna» a través de las cláusulas espejo. Es decir, reciprocidad e igualdad de condiciones entre los países de la Unión Europea y los extracomunitarios.

El «gran problema» de fondo, a juicio del coordinador de UPA en Burgos, Gabriel Delgado, es que «están desapareciendo explotaciones». Sobre todo ganaderas. Y aunque lleve tiempo diciéndolo «por activa y por pasiva», no se cansará de repetir que «explotación que se va, explotación que no vuelve». Así las cosas, no le parece «de recibo» -y así se lo ha trasladado al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz- que «se hayan cargado el 75% de las ayudas agroambientales» alegando que «la Administración no tiene presupuesto».

Consciente de que el sector representa el «10% del PIB de Burgos y el 9% a nivel de Castilla y León», el presidente provincial de Asaja, Esteban Martínez, urge a la UE que cambie «radicalmente» una política agraria que «nos lleva a la ruina y a la desaparición». Para ello, ve indispensable que se imponga una mayor «flexibilidad» a la PAC. Dicho de otra forma: «que nos ayuden a producir más y mejor» porque solo así será posible que el ciudadano de a pie adquiera «alimentos de calidad y a buen precio».

«Vamos a seguir en la lucha», advierte la presidenta de UCCL Burgos, Susana Pardo, satisfecha por la « unidad de acción» pero visiblemente molesta por el ninguneo del ministro de Agricultura, Luis Planas, a Unión de Uniones de cara a la reunión que se celebrará mañana jueves con las Opas. Por su parte, el portavoz de la plataforma independiente, David Martínez, no solo pone el foco en la «soberanía alimentaria» de España frente a terceros país. También le preocupa, y mucho, que se ponga en tela de juicio la gestión medioambiental de los profesionales del campo cuando «la culpa de la contaminación es de la industria, no viene de la agricultura y de la ganadería».