Asistente personal a la discapacidad, entre el empleo y la amistad

Maja con su chelo y Laura con su voz. La zona de musicoterapia tiene también espacio para las pequeñas plantas del mini huerto urbano, la zona de tejer, otro área de arte terapia... Es el Espacio de Atención Sociocomunitaria de la Fundación Intras que puso en contacto a Maja, que es la asistente personal de Laura, usuaria del centro. Es también un lugar donde muestran sus avances. Maja es para Laura «una amiga, una compañera para pasear y, cuando estamos en clases de piano, mi profesora».

Les une la música y mucho más. «Tiene mucho sentido del humor, y encajamos mucho y entre risas se nos ocurrió crear un proyecto conjunto donde somos compañeras», explica Maja. Así que han creado un dúo, Cantares de Amor. «Hemos dado dos conciertos y queremos ser voluntarios», señala la asistente personal. Laura añade «podemos ofrecer alegría en centros de mayores por ayudar».

Explicaban esta historia de amistad que surgió en lo que parece un proceso administrativo de acompañamiento a la consejera de Familia, Isabel Blanco, al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, la gerente de Servicios Sociales, María Antonia Paniego, y el director de Fundación Intra, Pablo Gómez. Entre ellos Raúl. Un usuario del centro de Parralillos que tiene diagnosticado un 66% de esquizofrenia paranoide y lleva dos años integrado en la atención individualizada y centrada en las personas que se llevan a cabo en Fundación Intras. «Yo estoy en un proyecto de vida, estuve preso luego en la calle y me veía solo en la vida. Pensaba ¿por donde tiro por la izquierda o por la derecha? Y llegué aquí hace dos años», explica. Ha desarrollado los pasos de atención, reconexión con la sociedad e inclusión y también de formación. «Hice el curso de asistente personal que me gustó mucho, fue muy bonito, ayudas a las personas a que no se caigan, atenderlas para ir al baño y cosas así... Ahora estoy preocupado porque de momento no me han llamado», lamenta Raúl.

El es un ejemplo de esa oportunidad laboral que personas con alguna discapacidad tienen para poder ser asistentes de ayuda personal con otra discapacidad diferente. Lo que uno no puede hacer lo puede hacer el otro. Uno tiene sus necesidades cubiertas, el otro logra la deseada inserción laboral. En Castilla y León 2.300 personas reciben el apoyo de un asistente personal. La región es la segunda comunidad que abona más prestaciones para este fin. «Esta figura es una ayuda para el día a día de las personas, poder ir al trabajo, al banco, al parque cuando hablamos de menores... Y es algo que queremos reforzar porque, también, ayuda a las personas a encontrar un empleo dando esa doble vertiente», explicó Blanco. La Consejería de Familia y la Fundación Intras trabajan en estos cursos de asistente personal una línea que se busca impulsar desde la administración regional.

Este pequeño centro de Parralillos es uno de los siete que gestiona la entidad. Abierto a los vecinos, se busca la atención a la salud mental a través de un modelo integrador para reducir el estigma o rechazo que estas patologías tienen en la sociedad. «Es una forma de trabajo que se sale de la mecánica más médica o terapéutica y que está más vinculada a los derechos humanos, a la libertad de las personas para expresar lo que es importante en sus vidas y generar un apoyo para que consigan desarrollar su proyecto de vida».

Una actividad que realizan en comunidad. El centro está abierto al barrio, pero también facilita que los usuarios se integren en los servicios de la comunidad. «No es necesario contar con unas grandes instalaciones deportivas para que los usuarios hagan deporte, tratamos de acudir a las instalaciones deportivas de la zona primero con apoyos y, cuando ya van solos, como la enfermedad mental no es visible avisamos a los trabajadores por algún tipo de ayuda que puedan necesitar», explica.

La Fundación Intra cuenta con 65 usuarios en este centro con servicios «adaptados a la individualidad de cada usuario» que pueden estar en situación de atención integral pero que, cuando alcanzan cierto grado de autonomía, pueden vivir de manera más independiente en un piso compartido. Como Laura. En total seis viviendas con un grado de supervisión mínimo. Y la normalidad total llega con el empleo con el itinerario de formación y empleo protegido que persigue acceder al mercado laboral normalizado. Un proyecto de vida.