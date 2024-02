Los guías turísticos de Burgos reclaman en su día internacional el control de las administraciones sobre los 'free tours'

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Si hay una figura clave a la hora de mostrar las bondades culturales, gastronómicas e históricas que ofrece una ciudad esos son los guías turísticos, profesionales que se afanan cada día por mostrar la mejor versión de la capital burgalesa y que hoy hacen una radiografía de su sector con motivo de la celebración del Día Internacional del Guía de Turismo.

Un sector que «ha recuperado el ritmo», tal y como señaló el presidente de la Asociación de Guías Profesionales de Burgos, Nicolás Heras. Para el portavoz de la entidad profesional si de algo debe servir este día es para «ser reivindicativos». Así, Heras apunta que «a pesar de ser una de las profesiones más reguladas, seguimos teniendo que competir contra los ‘free tour’ y contra lo que es ‘free’ o gratis es muy difícil competir. Por no decir imposible».

Heras señala que «las administraciones no están haciendo absolutamente nada para evitar que esto ocurra tirando por tierra una profesión como la nuestra en la que, como en otra cualquiera y como autónomos, tenemos que hacer nuestras facturas, declarar nuestros ingresos y pagar impuestos». Una realidad que «no ocurre con los free tours». «Es una competencia desleal imposible de asumir», asevera y recuerda que «no podemos asumir que estén enseñando monumentos e historia de nuestras ciudades personas que no tienen ninguna formación específica».

Así las cosas, desde la entidad se hace hincapié en la necesidad de «defender la profesión» y reivindicaba «la profesionalidad y la calidad del servicio». De hecho, no son pocas las veces que el colectivo ha señalado la importancia de «cerciorarse de que hay una acreditación y cualificación del servicio para contar con todas las garantías». Una reivindicación que cuenta cada vez con más peso, más aún tras la aparición de los ‘free tour’. «Seguimos luchando y capeando el intrusismo laboral como podemos. Creemos que no es comprensible que se trabaje a cambio de una ‘propina’, que además no se declara», añade el guía.

A pesar de «seguir peleando contra este caballo de batalla» y tras años complejos por la pandemia, el sector ha vuelto a la normalidad aunque «con ‘peros’» y es que sigue habiendo turistas que no acaban de volver. Es el caso del mercado asiático y en concreto de los japoneses. «Los precios de vuelos y alojamiento se han multiplicado y eso les echa para atrás».

Así lo ponen de manifiesto tanto el propio Nicolás como Belinda Peña, también guía turístico oficial y miembro de la asociación. «En esta profesión cada uno tenemos una experiencia personal porque al fin y al cabo somos autónomos», recuerda la guía, quien suma a su lista de turistas pendientes de volver a visitarnos como lo hacían antes «a los polacos».

En el otro lado de la balanza, el turista francés «ha regresado a las cifras prepandemia» y «estamos viendo una mayor llegada del turista norteamericano y del turista religioso al que Burgos le pilla de paso para ir a otros destinos como Lourdes o Fátima», apunta Heras. El que sigue sin escoger Burgos como destino turístico es el visitante nacional.

«Salvo durante los meses más complicados de la pandemia, el turista nacional que llega a Burgos en su inmensa mayoría es porque está de paso y tiene una mañana o una tarde para ver lo esencial de la capital burgalesa», lamenta el portavoz de la entidad. «El turista nacional que llega y está más de un día viene, por norma general, en un viaje organizado en el que se integra una visita guiada por la ciudad», añade.

Apertura de espacios

Por otra parte, si bien Heras celebra que los espacios de Patrimonio Nacional como el Monasterio de Las Huelgas se hayan abierto a ser fotografiados en su interior, se muestra crítico con que se mantengan aforos. «No tenía sentido que esté permitido hacer fotos en grandes museos internacionales pero no en espacio como este», señala y añade que «el siguiente paso será retirar aforos reducidos de solo 35 personas». «Esta medida nos obliga dividir a los grupos y eso es un inconveniente para muchos clientes, no solo por organización sino por precio».

Sobre la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura, Heras se muestra cauteloso. «No creo que sea algo que nos vaya a proporcionar más turismo y tenemos como ejemplo el VIII centenario de la Catedral de Burgos». El guía señala que «no fue, ni mucho menos, un revulsivo para el turismo de la ciudad porque fuera de Burgos o de la Comunidad poca gente conocía la efemérides».