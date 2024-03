De la Rosa percibe «crisis de Gobierno» en el bipartito PP-Vox y advierte que «se avecinan cambios»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Mucho se teme el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, que la dimisión del concejal Fernando de la Varga tras dar positivo en un control de alcoholemia haya motivado una «crisis de Gobierno» en el bipartito del Partido Popular y Vox. No lo puede asegurar a ciencia cierta, pero tampoco lo descarta. De lo que sí parece estar convencido es de que la alcaldesa, Cristina Ayala, no se limitará a un «mero cambio de cromos» con la entrada de Mila del Campo tras la salida de De la Varga.

«Se avecinan cambios», auguraba este viernes el ex regidor burgalés aludiendo a una posible «reestructuración» de concejalías que implicaría unos cuantos desplazamientos de silla. «Es legítimo, pero sorprendería», ha señalado De la Rosa antes de hacer hincapié en que, de cumplirse sus pronósticos, el Ejecutivo debería «dar explicaciones».

Según su experiencia, los cismas entre coaliciones de Gobierno se producen cuando el mandato está «un poco más avanzado», de ahí que vaya a permanecer «ojo avizor para ver cómo se puede acabar concretando esto». Pero más allá de las «diferencias y decepciones» que su grupo tiene con el PP, sigue considerándolo un «partido de Gobierno». No puede decir lo mismo de Vox. De hecho, espera que «les releguen a un papel más secundario» porque «cuanto más lejos de las instituciones mejor».

Al margen de lo que suceda en el seno del bipartito, el grupo municipal socialista considera que Ayala debería fijar ya una fecha para celebrar el primer debate sobre el estado de la ciudad del presente mandato. Lo ideal, según De la Rosa, sería programarlo para el mes de julio. De esta forma, el equipo de Gobierno podría dar cuenta de su primer año al frente del Ayuntamiento.

El PSOE trasladará su petición formalmente en la próxima Junta de Portavoces. No en vano, De la Rosa no ha dejado pasar la oportunidad de recordar que este tipo de debates se impulsaron en la época de Ángel Olivares, desaparecieron en tiempos de Juan Carlos Aparicio y se recuperaron durante el segundo mandato de Javier Lacalle porque «les obligamos». Sea como fuere, los socialistas esperan que Ayala no tenga «ningún problema» en fijar una fecha porque «es muy sano desde el punto de vista democrático y desde el interés público».

En otro orden de cosas, De la Rosa ha celebrado que la Junta de Castilla y León haya desbloqueado por fin la cesión de la parcela del Silo en la que se pretende construir un aparcamiento disuasorio. No obstante, lamenta que el Ejecutivo autonómico haya estado «dos años mareando la perdiz sin darnos la posibilidad de poder avanzar» por el mero hecho de que el Ayuntamiento estaba gobernado por el PSOE en la anterior legislatura.

Una vez levantado el «veto», De la Rosa espera que el bipartito apruebe una modificación de crédito en el presupuesto de 2024 para licitar, adjudicar e iniciar las obras cuanto antes. Incluso ve factible que se ponga la primera piedra antes de acabar el año para que el disuasorio sea una realidad en 2025. Aún con todo, no pasa por alto que la Junta sometió a un «chantaje» a la anterior Corporación cuando pretendió deshacerse del «mamotreto del Silo». Después, según ha indicado, imperó el «silencio más absoluto».