Urbaser completa la flota de vehículos de recogida de residuos en Burgos, casi dos años después de hacerse con el contrato

El servicio de recogida de residuos y limpieza viaria acaba de completar su flota de vehículos para realizar las tareas diarias en el término municipal, después de que en abril de 2022 la empresa Urbaser se hiciera cargo de este importante contrato.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el concejal de Medio Ambiente y Sanidad, Carlos Niño, han presentado los últimos vehículos en llegar a la ciudad, en un acto que se ha desarrollado en el paseo de la Sierra de Atapuerca.

La primera edil ha destacado que la flota se compone de 119 vehículos y desde que está el PP en el Ayuntamiento, junio de 2023, se han incorporado 42 nuevos y la mayoría de ellos utilizan como combustible el Gas Natural Comprimindo (GNC). 23 son eléctricos y únicamente catorce de gasoil o gasolina, pero que cumplen con la normativa vigente EURO VI, es decir, el 88% de la flota es ecosostenible.

«Prescindir del gasoil es una apuesta importante y acertada del anterior equipo de Gobierno y que ha dado como resultado estos equipos», indicaba ante los medios de comunicación. También ha destacado que entre las mejoras que introducen, cuentan con un GPS que permitirá controlar las incidencias en cualquiera de las rutas que se realizan, tanto en la recogida de los contenedores como en la limpieza de aceras.

Según añade Ayala, «si hay quejas vecinales podremos saber dónde ha estado exactamente cada vehículo y cuáles son los servicios que se han podido hacer y los que no».

Presentación de los últimos vehículos de recogida de basura y limpieza viaria de Urbaser que han llegado a la ciudad.ÓSCAR CORCUERA

La flota está al completo, pero hace unos meses (el pasado enero) se advertía de la apertura de expedientes a Urbaser por la tardanza en la entrega de todos los vehículos prometidos en la adjudicación. A este respecto, la regidora municipal indicaba que los expedientes obedecen a «algún problema detectado» y el paso siguiente es dar audiencia a la empresa para que sustancie su versión. «Así se gestiona y no hay que mirar hacia otro lado, como hizo el anterior equipo de Gobierno», opinaba Ayala, que indicaba que el expediente no está cerrado y, por tanto, no se ha concretado si podría haber sanción por este motivo.

Ayala ha agradecido el trabajo que realiza Urbaser y también el del concejal Carlos Niño en el control del cumplimiento del contrato. En este sentido, ahora con el presupuesto ya aprobado, se avanzará en la búsqueda de una empresa externa que realice las tareas de vigilancia y, por tanto, se espera que la licitación pueda culminarse en los próximos meses. «Se están valorando las ofertas», subrayaba Niño, que recordaba que no había medios municipales para hacer esas tareas de control y, por ello, se ha contado con un informe de insuficiencia de medios.

A este respecto, la alcaldesa destacaba la importancia de este control, ya que, desde su punto de vista, la misma empresa que hace el servicio no puede hacer el control de calidad.

El actual equipo de Gobierno de PP y Vox ha priorizado en estos meses la limpieza de la ciudad, ya que, como ha recordado la primera edil, ya estando en la oposición sentían preocupación por esta cuestión. «Hay que recordar cómo estaba Burgos hace unos años y cómo estaba en los últimos años», argumentaba la alcaldesa, que insistía en que esta es una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía.

El objetivo es que cuando se pase uno de los nuevos ránkings de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Burgos escale posiciones como una de las ciudades más limpias del país, tras haber perdido 9 puestos.

Por otro lado, la regidora municipal ha destacado los datos de la regodida selectiva de residuos que implica la colaboración de los ciudadanos burgaleses. Así, recordaba que Burgos siempre ha estado en «el top de ciudades que más recicla» y concretaba que, desde que Urbaser se hace cargo del servicio, han mejorado los datos.

La fracción resto, que va al contendor gris, se ha rebajado en un 10,10% y el total de la recogida selectiva ha aumentado en un 24,82%, según los datos facilitados por el servicio de Medio Ambiente y que ponen la ciudad en la «vanguardia del compromiso ecológico».