Vox teme que si el PSOE judicializa las alegaciones Aguas pierda inversiones

El vicealcalde y responsable de Aguas de Burgos, Fernando Martínez-Acitores (Vox), quiso defender, de nuevo, la política que está liderando al frente del servicio, que incluye una subida de la tarifa del 9,5%, ante lo que considera ataques al "mejor agua de España".

El edil de Aguas considera "grave" que el PSOE haya planteado la posibilidad de acudir a los tribunales si no se atienden sus reclamaciones en el caso de Aguas. Alegaciones que se "están estudiando, en las que puede haber cuestiones técnicas y políticas, pero ilegales, ninguna".

Martínez-Acitores indicó que si el PSOE acaba cumpliendo su aviso de ir al juzgado "paralizaría las inversiones, el Perte", lo que dejaría en el aire los 14,3 millones de euros, de ellos 8,7 millones de la ayudas europeas, previstos en inversiones este año. Las alegaciones, dijo, se están analizando, aunque adelantó que "no parece que tengan mucho fundamento".

Sobre las críticas de Vía Burgalesa, el concejal de Vox respondió que no se puede decir que no hay motivo real para la subida de la tarifa y que no hay plan de inversión "si no te has informado". Volvió a recordar que "nos hemos pasado los últimos meses que diciendo que hay un plan quinquenal de inversiones de 54 millones o una inversión de 14,3 millones en 2024".