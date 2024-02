De la Rosa cuestiona las respuestas a las alegaciones al presupuesto que han quedado desestimadas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz municipal socialista, Daniel de la Rosa, ha criticado algunos de los argumentos técnicos con los que se ha contestado a tres de las seis alegaciones interpuestas al presupuesto municipal para 2024. A la vez, ha comentado que todas, las del PSOE, así como las de IU, y otras de particulares y sociedades mercantiles, han sido desestimadas. El bipartito de PP y Vox tiene vía libre para aprobar definitivamente las cuentas este jueves, 29 de febrero, en el pleno extraordinario convocado para este fin.

El edil ha dejado claro que «no está contento», pero esperará antes de tomar la decisión de acudir a los tribunales como se ha hecho en otras ocasiones, ya que considera poco efectiva esta opción, porque aunque les den la razón, «la respuesta llegaría años más tarde cuando el presupuesto esté requeteliquidado».

En especial, traslada su queja hacia los argumentos relacionados con la alegación con respecto al posible desfase en el capítulo de ingresos en el Servicio Municipalizado de Deportes por la utilización de las instalaciones deportivas. Según indica, el área no ha realizado un nuevo informe y se ha remitido a las cifras que ya presentaron para hacer el proyecto de presupuestos. Desde el punto de vista de De la Rosa, no se sostienen esos cálculos que achacan el incremento a los ingresos por nuevos abonados y por los cursos deportivos, cuando, por ejemplo estos últimos «están al 100%».

Tampoco considera que se haya respondido de manera concisa y correcta a otras dos alegaciones en materia de Personal y de Aguas. En la primera, recuerda que es la primera vez en la historia que no se ha recogido en las cuentas la totalidad de la plantilla presupuestaria.

En concreto, no aparecen aquellas que se considera que no se van a cubrir este ejercicio hasta 24 plazas con un gasto previsto de 1,3 millones de euros. A su juicio, esta situación «no se ajusta a la legislación vigente» y pregunta al bipartito, tras ver como rechaza la alegación, si todos los presupuestos aprobados hasta ahora «están al margen de la ley solo vale el suyo».

En relación con Aguas, De la Rosa asegura que la respuesta «es incomprensible y es la que más me ha molestado». Los socialistas han indicado en la alegación que no está presupuestado el incremento en la tarifa de aguas del 9,5% que está aprobado y que entrará en vigor el próximo trimestre. «Tiene un 9,5% más para gastar y alegamos contra el gasto y no contra los ingresos, es que ni siquiera se la han leído y ahí te quedas», lamenta el socialista, que indica que el concejal de Hacienda no ha querido ni corregir errores que hemos detectado.

Sobre las otras tres «estamos razonablemente satisfechos con la explicación» y entre ellas está la relacionada con la inclusión en las cuentas del 24 de partidas de los fondos europeos que no se ejecutaron en el 2023.