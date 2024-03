Una manifestación por la igualdad sin tasa

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Reivindicar los derechos de las mujeres ha tenido un precio para el colectivo feminista de Burgos en los últimos años. Hasta este 8M cuya manifestación el viernes, que partirá a las 20.00 horas desde la Plaza del Cid, se ha cobrado por estos eventos desde el pegado de carteles por el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, de 2019.

Desde entonces el Ayuntamiento de Burgos ha cobrado una tasa de ocupación de suelo público. Recuerdan que se remitió cobro por la actividad del 25 de noviembre de 2019 cuando «organizamos un acto con cartelería para reivindicar el Me Too y la lucha contra las violencias sexuales que pegaron los propios concejales, y nos sorprendió que se nos cobrara la tasa», recuerda desde la Asociación la Rueda, Laura Pérez. Desde entonces los eventos como el despliegue de estrellas por la mujer para invitar a la participación en la manifestación del 8M por el Paseo del Espolón también hubo recibo. Igual que las mesas contra la abolición de la prostitución. Y las manifestaciones de los últimos dos años.

«Este año no se nos cobra, sí se hizo el año pasado y el anterior», recuerda Silvia Adrián. Añade Pérez que «las manifestaciones desde la pandemia se ha abonado la tasa de ocupación de suelo público que antes de 2019 nunca se había reclamado». Una tasa habilitada para la ocupación de la vía pública por actividades económicas, algo que no compete a estos eventos pero cuya norma se interpretaba de la manera más estricta.

En cuanto a las relaciones entre la Coordinadora Feminista de Burgos con el Ayuntamiento de Burgos es «muy buena, hay muy buen clima tanto en Subdelegación del Gobierno por la tramitación de la movilización como con la concejala Andrea Ballesteros», explicaba Adrián. Con quien no hay relación es con VOX, cuyos concejales están presentes en el ámbito de Servicios Sociales. Pero no parecen interlocutores en temas de mujer porque «con Vox no hemos hablado».

La Coordinadora Feminista de Burgos vuelve a liderar la manifestación del próximo 8M por los derechos de la mujer. El viernes convocan a todos a reivindicar una sociedad igualitaria y más justa y a pelear contra la explotación sexual, los vientres de alquiler o la brecha salarial. «Nos gustaría que el 8M fuera un día normal, pero estamos hartas de que la igualdad formal no se transforme en igualdad real tras 30 años de esfuerzos», lamentó Silvia Adrián (Colectivo 8 de Marzo).

La manifestación convocada por la Coordinadora Feminista que agrupa a diferentes organizaciones de la ciudad, partirá el próximo viernes a las 20 horas desde la Plaza del Cid. Un evento que persigue, por otro lado, «reivindicar nuestros derechos sexuales y reproductivos». De esta manera solicitan anular la posibilidad en España de inscribir a bebés nacidos a través de gestación subrogada.

En la lectura del manifiesto recuerdan cómo el impacto de la pobreza tiene un factor de género. El 70% de la pobreza tiene rostro de mujer y una de cada cinco niñas está en riesgo de exclusión. «Hay que acabar con la brecha salarial, en pleno siglo XXI se sigue sufriendo y el techo de cristal parece más duro que la uralita», explicó Inés Ausín