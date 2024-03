«Solidaridad» con los agricultores detenidos en Burgos: «Quieren callarnos y no lo van a conseguir»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Primero, han cortado la avenida Cantabria a la altura del cuartel de la Guardia Civil en Burgos. A continuación, medio centenar de agricultores y ganaderos se han concentrado este jueves por la tarde para mostrar su «solidaridad» con los tres compañeros detenidos ayer en la A-1 a la altura de Oquillas tras una protesta por su presunta participación en la quema de un neumático en la autovía. Entre los asistentes, se encontraban representantes de Asaja, COAG y la plataforma independiente Agricultores y Ganaderos Unidos.

Salvo sorpresa, todo parece indicar que los detenidos no pasarán a disposición judicial hasta mañana. «Tendremos que acatar lo que nos digan pero que al menos sientan que estamos en la calle apoyándoles», señalaba el presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez. Por su parte, el portavoz de los independientes, David Martínez, exponía que «no ha sido una detención muy justa. Y menos justo es que lleven desde ayer y todavía no les hayan puesto a disposición judicial para que el juez les pueda poner en libertad».

Para el vocal y ex coordinador provincial de COAG, Cristian Martínez, las protestas que está llevando a cabo el sector agrario son «más que merecidas» porque «la gente come cinco veces al día». De esta forma, ha querido manifestar que «la soberanía alimentaria es crucial» y, por lo tanto, «no podemos depender de terceros países como está pasando con el petróleo y las energías fósiles».

Teniendo en cuenta que ya se han producido once arrestos desde que se iniciaron las movilizaciones a principios de febrero, el portavoz de la plataforma independiente cree que se está cometiendo un «abuso por parte de las autoridades que vendrá de las altas esferas». Dicho esto, ha sentenciado que «la única finalidad que tienen es tratar de callarnos y no lo van a conseguir».

Si algo tienen claro tanto las organizaciones profesionales agrarias (Opas) como los independientes es que «seguiremos adelante». De hecho, esta misma mañana han mantenido una reunión para trazar un calendario de movilizaciones cuyas fechas se concretarán a partir del lunes. «No podemos decir 'no' y tumbarnos a dormir», apuntaba el presidente de Asaja tras incidir en que el sector sigue viendo «insuficientes» las propuestas planteadas por el ministro de Agricultura, Luis Planas.

«El ministro deberá ceder y Teresa Ribera (titular de Transición Ecológica) tiene que exigir a los países extracomunitarios las mismas exigencias que aquí porque es un escándalo tras otro», ha puntualizado el vocal de COAG después de subrayar que, además, «la gente de las ciudades apoya al sector primario».